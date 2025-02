Zuloaga y Casares presentan el máximo de avales necesario, paso previo a las primarias del PSOE donde los militantes votarán para elegir al secretario general

Como era de esperar, el actual secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, y el diputado nacional y líder de los socialistas en Santander, Pedro Casares, han sido los únicos que han registrado este martes los avales necesarios para optar a las primarias a la Secretaria General del partido. El máximo es de 417, equivalente al 15% del censo de la militancia, y los dos lo superan sin problemas, a falta del recuento del aval telemático.

zuloaga, el primero en llegar

A las 12:00 horas concluía el plazo para presentar los avales. El primero en formalizar la entrega, a las 11:02, fue Zuloaga, arropado por Luis Clemente, diputado socialista en el Congreso en 2019, y Nieves Rioz, del PSOE de Villaescusa. Convencido de que repetirá como secretario general, no descarta unir fuerzas con Casares tras las primarias, para tratar de vencer a su mayor rival político, el PP de Buruaga:

"Mi trabajo es defender la unidad, aunar el interés de los compañeros y compañeras que por un motivo u otro no me apoyaron; lo hice en su momento con Eva Díez Tezanos, que rechazó la presidencia del PSOE. Y buscaré la unidad sin que me tiemblen las piernas, y sin que me tiemble la voz. Lamentablemente, lo padezco cada lunes en el Parlamento de Cantabria; veo a María José Sáenz de Buruaga disfrutando de un momento de confrontación como este en el PSOE de Cantabria, incluso diciendo el tiempo que me queda al frente del partido. Pero no, el partido socialista va a salir fortalecido de este proceso".

COPE Cantabria Zuloaga entrega los avales en el PSOE

casares, convencido de liderar el cambio

Minutos más tarde, a las 11:45, llegaba Casares, junto a la alcaldesa de Castro, Susana Herrán, y el exalcalde de Santoña, Sergio Abascal, aunque el apoyo más comentado a su candidatura es el del alcalde de Colindres, Javier Incera, que hace menos de dos meses formó parte de la Ejecutiva de Zuloaga en el Congreso Federal socialista. Casares apuesta por dejar hablar a la militancia para constatar que el cambio de liderazgo en el PSOE es necesario:

"Quiero seguir sumando en el partido socialista, seguir haciendo ese pacto intergeneracional, seguir reencontrado a todo el PSOE de Cantabria, para hacer una tarea muy ilusionante, que es tener un partido más creíble, más reconocible, con mayor presencia en el territorio, y con esa máxima: Mejorar y cambiar al partido socialista de Cantabria para después mejorar y cambiar Cantabria".

COPE Cantabria Casares presenta los avales necesarios en el PSOE

EL PROCESO DE PRIMARIAS EN EL PSOE CÁNTABRO

El domingo 16 de febrero saldremos de dudas y conoceremos quién resulta vencedor en las Primarias del PSOE en Cantabria.

Pero antes, a lo largo de este martes se reunirá el Comité de Ética y Garantías para contar los avales, aunque desde el partido han explicado que solo se contabiliza hasta alcanzar el máximo necesario (417), por lo que no se conocerán las cifras totales logradas por cada uno de ellos.

Posteriormente, se procederá a la proclamación de las candidaturas que será este miércoles, 5 de febrero. Tras ello, se desarrollará la campaña informativa, desde el jueves 6 de febrero al sábado día 15. Las votaciones de los afiliados tendrán lugar el domingo 16 de febrero. En caso de ser necesaria una segunda vuelta tendría lugar al siguiente domingo día 23. Y ya en marzo, los días 15 y 16, se celebrará el 15º Congreso Regional del PSOE de Cantabria.