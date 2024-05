Santillana del Mar mantiene que su plan turístico es totalmente apto y su alcalde exige perdón

El Alcalde de Santillana no comprende por qué el Gobierno ha declarado "no apto" su plan de sostenibilidad turística que supondría casi tres millones y medio de euros pertenecientes a los Fondos Europeos.

Ángel Rodríguez asegura que se encuentra en shock por todo lo que se está encontrando y no sabe como describirlo. Lo único que tiene claro es que lo tendrán que solventar. "Todo está bien y no hay ninguna razón para que lo hayan hecho. No sé si es un juego político o no. Además, tienen una carta del Ministerio de Turismo de enero en el que se dice que está todo perfectamente.".

El alcalde mantiene que querer quitar a uno de los pueblos más importantes turísticamente de Cantabria esta ayuda solo responde a un carácter político. Además, se hace una pregunta " me gustaría saber si este ayuntamiento estuviese gobernado por otro color político si hubiese habido el mismo problema", algo que asegura que sería que no.

Rodríguez se encuentra dolido, enfadado... sobre todo porque aparezca Santillana en los titulares de la prensa, no por algo bueno que hacen, sino por algo como esto. "Hacemos muchísimas cosas bien como la Cabalgata de Reyes, las luces de Navidad o todas las actividades de verano y justo vamos a salir con algo que nos perjudica".

Lo que tiene claro Ángel Rodríguez es que el plan presentado por el Consistorio no ha estado en ningún momento fuera de plazo. Desde Madrid se ha dicho que está todo correctamente y perfecto. "El problema es que si no lo hacen bien podemos perderlo todos, no solo nosotros. Si el problema es la ineficacia que ha tenido la consejería, no es culpa nuestra", mantiene Rodríguez, quien también asegura "desde agosto de 2023 tienen ese dinero y mira en la fecha en la que estamos y nos encontramos con esto. Están provocando que igual luego algún municipio no pueda cumplir los plazos". Algo que en Santillana no temen e incluso su alcalde asegura que si mañana mismo tuviese el dinero en tres meses tendría obras ya en marcha.

Para el alcalde de Santillana, lo que tiene que hacer ahora el Gobierno es mandarles el convenio firmado y darles el dinero lo antes posible. Eso sí, antes tendrán que pedir perdón. "Tendrán que recular y pedirme disculpas porque se han metido conmigo y con mi trabajo. Todo está bien hecho y se mandó perfectamente, se les tendría que caer la cara de vergüenza por lo que han hecho, ya que se trata del futuro de Santillana del Mar.

Si nada cambia en los próximos días, el Ayuntamiento ha decidido llevarlo a los Tribunales.

Plan "no apto"

El Gobierno de Cantabria (PP) ha declarado "no apto" el Plan de Sostenibilidad Turística de Santillana del Mar, por "incidencias" y cuestiones técnicas del proyecto.

Así lo informó la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, que ha explicado, no obstante, que el procedimiento continúa abierto, dado que todavía tiene que pronunciarse la Federación de Municipios.

La consejera ha señalado que se trata de un "problema heredado" dado que en el procedimiento del plan de Santillana "todo se hizo mal", dado que "no siguió las estrictas reglas", y ha criticado las "chapuzas" del equipo de Gobierno municipal (PSOE).

Por el contrario, continuará el procedimiento para los planes de sostenibilidad turística de Castro Urdiales, Valderredible, Medio Cudeyo y Campoo los Valles, que "sí están correctamente tramitados" y "en breve" recibirán su correspondiente subvención de este plan extraordinario financiado íntegramente con fondos europeos.

Fernández ha apuntado que debido a la "irregularidad" del plan de Santillana, cuyo procedimiento "no estaba bien hecho" y tuvo que volver a valorarse, se retrasó el procedimiento de los demás, aunque recibirán dicha ayuda "en unos días".

Respecto a la cantidad destinada al plan que Santillana dejará de percibir, la consejera ha indicado que estos fondos "no se pierden" y se destinarán a planes relacionados con la sostenibilidad turística.

Por su parte la Secretaría de Estado de Turismo ha advertido al Gobierno de Cantabria que no puede suspender el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Santillana del Mar, aprobado por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Turismo en mayo de 2023, y cuyos acuerdos son "obligatorios" para las comunidades autónomas.

El PSTD de Santillana del Mar se aprobó por unanimidad en Conferencia Sectorial de Turismo y la Secretaría de Estado ha subrayado que sus acuerdos son obligatorios para las comunidades autónomas y "no pueden modificarse unilateralmente por los gobiernos autonómicos".