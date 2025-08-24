La referencia futbolística que hace que un décimo de la lotería de Navidad sea uno de los más vendidos en esta ciudad

¿Y si este año sí? ¿Y si me toca a mí? Estas son algunas de las preguntas más habituales que nos hacemos a medida que se acerca la Navidad. A falta de varios meses para el sorteo de lotería más mágico de todos, el Sorteo de Navidad. Algunas personas ya se están animando a comprar los primeros décimos del sorteo y es que cada año, el día 22 de diciembre, todos estamos pendientes de que quizás ese año seamos nosotros los afortunados.

En la administración número 7 en pleno Paseo Pereda, cuentan que en estas fechas la mayoría de los compradores son turistas que aprovechan que están visitando la región para llevarse un décimo que les recuerde a la ciudad. La verdad es que para los más supersticiosos no es mala idea, porque imagina, que viajas a un pequeño pueblo de Cantabria, no compras nada y justo toca allí, seguro que te quedarías con la mosca detrás de la oreja y acabarías arrepintiéndote unos cuantos años.

Los números más demandados

Entre los compradores que ya han puesto su suerte en manos del destino, existen algunas terminaciones predilectas, los números tres, siete y diez, son algunas de las más demandadas entre los clientes. Eso sí, según Iris de la administración 10 en la calle Rualasal, a la mayoría les suele dar igual y terminan quedándose con un número al azar.

EFE El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, y la presentadora de televisión Blanca Benlloch durante la presentación este jueves en Madrid de los décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. EFE/Mario Morón

Muchas son las personas que quieren plasmar sus fechas más especiales en sus décimos de la lotería. Es por eso que muchos suelen pedir las fechas de su graduación, su boda o el nacimiento de sus hijos.

Cada año, hay un número que se pide más que el resto, en el caso de la administración número 1, también conocida como administración La Anjana, en la calle Calvo Sotelo. Allí el número por el que todo el mundo pregunta es por la fecha del ascenso del Oviedo, que el año pasado ascendió de la segunda división española (Liga Hypermotion) a la primera división (LaLiga). El ascenso se materializó el paso 21 de junio y según cuenta su administrador, algunas personas de Asturias, viajan hasta nuestra comunidad autónoma para hacerse con el décimo.

Ha llamado todo el mundo y han venido desde Asturias a buscarlo, ya nos hemos quedado sin él Administración 1 Santander

Aunque los turistas sean los que más compran en estas fechas del año, cuando uno está feliz y en familia puede que se anime a adquirir algún que otro décimo. Por ejemplo, en COPE Cantabria hemos hablado con una familia que siempre coge el mismo número, y por ese pequeño miedo a que se acabe, han decidido comprarlo con bastante antelación y contagiarse de la magia propia del Sorteo de Navidad.

administraciones premiadas

En la administración 13 en la Calle Jesús de Monasterio, se repartió un segundo premio en 2019, y Teresa, su administradora, no ha podido evitar emocionarse al recordar el momento en el que la mayoría de sus clientes más habituales fueron los premiados en esa ocasión, ya que lo mejor del premio es poder compartirlo con tus más cercanos. Además, ha expresado el deseo de que se repita este año, pero esta vez con el primer premio.