Profesores de Cantabria pasarán la noche en 15 centros educativos en apoyo de la campaña de adecuación salarial

Al menos medio centenar de docentes de 15 centros de Cantabria se encerrarán esta noche en apoyo a la campaña de adecuación salarial impulsada por la Junta de Personal Docente no Universitario, integrada por los sindicatos ANPE, STEC, CCOO, UGT y TÚ.

Así lo han confirmado fuentes de la Junta de Personal Docente, que han precisado que estos datos de participación son los confirmados hasta el momento, pero podrían sumarse más centros a la convocatoria, que da continuidad al encierro sindical en la sede del Ejecutivo regional la semana pasada y al que tuvo lugar en centros el 26 de noviembre, y que a partir de ahora se llevará a cabo todos los martes.

Los centros participantes en el encierro de este martes por la noche son el colegio Manuel Llano y el IES Santa Clara en Santander; el colegio Pancho Cossío, el IES Besaya, el Conservatorio, en Torrelavega; la ESAC Roberto Orallo y el IES Nueve Valles en Puente San Miguel; el IES Vega de Toranzo en Alceda; el IES Ricardo Bernardo en Valdecilla; el colegio Pintor Martín Sáez en Laredo; el IES Zapatero Dominguez en Castro Urdiales; el colegio Virgen de las Nieves de Guriezo; el colegio Fuente Salín de Pesués; el IES Valle del Saja de Cabezón de la Sal; y el IES Jesús de Monasterio de Potes.

En COPE Cantabria, David Cubillas, director del Conservatorio de Torrelavega, ha destacado que "considera que se trata de una acción de protesta reivindicativa dentro de la normalidad democrática".

Al encierro de esta noche seguirá una jornada reivindicativa el miércoles en los centros, que llevarán a cabo diversas iniciativas propias, como colocación de pancartas o carteles, en apoyo del incremento retributivo docente.

La propuesta sindical pasa por una subida progresiva hasta alcanzar los 325 euros mensuales en 2027 --40,23 euros desde septiembre de 2024; 70 euros desde enero de 2025; 120 euros desde 2026 y 95 euros desde 2027--, aunque se han mostrado abiertos a negociar.

Silva, de acuerdo pero insiste: "No cabe" en el Presupuesto de 2025

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), considera que debe producirse la adecuación salarial que reivindican los docentes pero ha insistido en que debe hacerse de una forma "viable" y que "no cabe" recogerla en los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2025, próximos a aprobarse.

Y es que la petición del colectivo --que consiste en un aumento progresivo hasta alcanzar en 2027 los 325 euros de subida-- tendría un impacto de 11,7 millones de euros, como ha reiterado Silva en el Pleno del Parlamento de este lunes, donde tanto PRC como PSOE han cuestionado al consejero acerca de este asunto que ha dado lugar a varias protestas y al encierro que los representantes de los sindicatos de la Junta de Personal Docente protagonizaron durante diez días en la sede del Gobierno.

Una medida que, para el titular de la Educación, "no es la mejor de las soluciones", pues ha "generado perjuicios, preocupaciones, tensiones a todos".

Y aunque "intuye que la cosa no va a ser fácil" -"no sé si habrá huelga", ha dicho-, ha reiterado que su departamento sigue "abierto al diálogo" y que "probablemente, si se quiere hablar, habrá un acuerdo y tendrá reflejo en el presupuesto de 2026".

En este sentido ha defendido la propuesta que trasladó el 22 de noviembre a la Junta de Personal Docente, con "cinco puntos concretos" y que se basa en emplazarles a negociar en el primer trimestre para recogerlo en las cuentas de 2026, aunque con carácter retroactivo desde 2025.

Esto, a su juicio, es un ejercicio de "diálogo responsable", "no demagógico y oportunista" como el que a su juicio está haciendo la oposición, pese a que PRC y PSOE no impulsaron la adecuación salarial de los docentes durante su gobierno ni la llevaban en su programa electoral --el PP sí--.

"No percibo que la educación de Cantabria sea un caos, que la educación no funcione, que el colectivo docente esté polarizado. Lo que sí percibo es un clima de crispación política, un cambio de estrategia de algunos representantes sindicales y un apriete al Gobierno a ver si accede y cambia de punto de vista a costa de otros", ha lamentado Silva.

En este sentido, ha criticado que para obtener fondos para poder introducir esa subida salarial en el presupuesto de 2025 las propuestas sean "a costa de quitárselos a otros", pues por un lado los docentes sugirieron que se detraiga dinero de la educación concertada y por otro el PSOE ha presentado una enmienda a los PGC con la que "se lo quita a las infraestructuras".

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

Del líder del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, ha dicho que pese a los años que lleva en el Parlamento "es la primera vez que se preocupa por la educación" y que "está inhabilitado" para hablar de esta área "desde el 2017, cuando laminó a un consejero de Educación de su partido por sectarismo político".

"A usted no le importa la educación, viene hoy a hacer aquí el papelón y a hablar para intentar ganar votos. A usted lo que le gusta es la bronca, la confusión, la foto, el tuit facilón, y sobre todo lo que más le preocupa es su sillón", ha dicho Silva, añadiendo que así "lo ha demostrado este fin de semana" en el que el PSOE ha celebrado su Congreso, con cambios en los integrantes cántabros de la Ejecutiva Federal --ha salido Pedro Casares y ha entrado Eugenia Gómez de Diego--.

Con respecto al PRC, ha pedido que "no caiga en la demagogia absoluta, en el oportunismo de salón en el que otros caen. Ustedes creo que no tienen la obligación ni la necesidad de hacerlo, otros quizás se vean muy acuciados políticamente y se agarran a cualquier bandera para tapar sus vergüenzas".

ENMIENDA DEL PSOE

Tanto el PP como el PRC han dejado ver que no apoyarán la enmienda del PSOE para la adecuación salarial, que Zuloaga ha defendido como la solución al conflicto para obtener los fondos necesarios y que consiste en retirar de la partida para infraestructuras la cuantía que considera que no se va a llegar a ejecutar. Y es que, como ha defendido el socialista, la ejecución de la partida de infraestructuras educativas "no llega al 40%" en los primeros tres trimestres de 2024, con lo que de 11,7 millones presupuestados "se han quedado en caja 6,8".

"Tienen en su mano corregir un mal presupuesto para Cantabria", ha sostenido Zuloaga, tras denunciar los "insultos" de Silva y el "autoritarismo" de Buruaga hacia los docentes y en especial a los que han mantenido el encierro en el Gobierno, "durmiendo en el suelo" y "sin ducharse".

"Su actitud no es responsable ni sincera. Ustedes no dialogan, informan; y no negocian, imponen", ha dicho, pidiendo que "rectifiquen" sacando adelante la enmienda y no echen "más leña al fuego.

Y respecto al reproche de que el gobierno anterior no acometió la adecuación salarial, el líder socialista ha replicado que "hicieron muchas otras cosas, como revertir los recortes que el Partido Popular impuso en Cantabria en la legislatura entre el 2011 y el 2015".