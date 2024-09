PP y VOX se unirán en el Parlamento para derogar la Ley de Memoria Histórica de Cantabria impulsada por Zuloaga

Hace menos de 3 años, en noviembre de 2021, entró en vigor la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, liderada por el PSOE de Pablo Zuloaga, gracias a la mayoría absoluta que gozaba junto al PRC. Pues bien, esa ley tiene los días contados, ya que el Partido Popular y VOX están de acuerdo en votar unidos para su derogación.

Íñigo Fernández, diputado nacional popular, ha explicado que se cumple con el programa electoral del PP votado por la mayoría de cántabros, donde como punto importante figuraba tumbar esta ley que fue, en sus palabras, una imposición de Zuloaga: "Lo hacemos por razones de salud democrática, por sentido común, y por respeto a la convivencia en esta región".

"Fue una imposición del PSOE de Zuloaga; no se dialogó con nadie, nos despreciaron absolutamente, no admitieron ninguna de las 160 enmiendas presentadas por la oposición. ¿Y ahora se rasgan las vestiduras...? No tenemos por qué asumir las cargas derivadas de los complejos personales del señor Zuloaga".

VOX: "NO SOMOS DE PONERNOS MEDALLAS, PERO..."

La portavoz de VOX, Leticia Díaz, presumió de haberse adelantado al PP para que esta derogación salga adelante, pero no por iniciativa propia de los populares: "Necesitan el acuerdo con VOX, y no pasa nada por nombrar a VOX, porque aquí hemos llevado la delantera, y además hemos presionado un año después. Creo que hemos tenido la paciencia suficiente para que el PP presentara aquello a lo que se había comprometido en su programa electoral. Y nosotros, que somos poco de protagonismo y de medallas, por supuesto que vamos a facilitar todo lo posible para que se derogue la ley cuanto antes.

Díaz tiró de ironía para recalcar que, mientras el PP prefiere no nombrarles ni hacer referencia al partido liderado por Santiago Abascal, ellos no tienen problema en hacerlo: "Ha sido VOX, ese partido innombrable, ese partido al que el PP tiene cierto complejo en nombrar, pero que necesita, aunque luego le ignora... Porque estoy segura de que Íñigo, en su comparecencia, no se ha referido a nosotros, ¿verdad...?"

Europa Press El Parlamento debatirá la derogación de la Ley de Memoria Histórica en el pleno del 23 de septiembre

se apoyarán en dos leyes en vigor

Eso sí, una vez derogada, el Gobierno Regional se apoyará en dos leyes vigentes para preservar el archivo histórico y seguir apoyando a las personas que quieran encontrar los restos de sus familiares: "Garantizamos el apoyo a los procedimientos de exhumaciones mediante la referencia a la Ley de Patrimonio Histórico de Cantabria, y la custodia del material documental mediante la referencia a la Ley de Archivos y Bibliotecas. No se va a atropellar ningún derecho en este sentido".

El mecanismo aceptado para sacar adelante la propuesta es el de urgencia, y los plazos que manejan PP y VOX para eliminar esta ley son que el 23 de septiembre se debata la propuesta en el pleno y que un mes después, en el del 28 de octubre, se culmine la tramitación para su derogación.

zuloaga: "competición de extrema derecha para ver quién se lleva el mérito"

Por su parte, el líder de los socialistas en Cantabria, Pablo Zuloaga, lamenta que el partido que gobierna ahora en la región se una a VOX para derogar la ley: "El PP y VOX han iniciado una competición de extrema derecha en Cantabria para ver quién se lleva el mérito de derogar una ley que es justa para las víctimas, para las familias y que dignifica la historia en nuestra tierra. Creo que es gravísimo que PP y Vox hayan unido sus votos en la junta de portavoces para que la derogación de esta ley se tramite por urgencia".