Perros Guía, un servicio de un valor incalculable: "No todos valen"

Todos los últimos miércoles de cada mes de abril se celebra el Día Mundial del Perro Guía. Su labor es imprescindible para más de 1000 personas ciegas y las listas de espera para contar con el apoyo de uno de ellos, cada vez son más amplias (superan las 450 personas).

Los perros guía son una herramienta indispensable para personas invidentes. La ONCE se encarga, a través de su escuela especializada, de fomentar la crianza y el adiestramiento de cachorros con el objetivo de dotar a las personas ciegas de autonomía, pero no todas las razas son compatibles con este servicio, tal y como explica Mario Fernández, coordinador de la Escuela de Perros Guía de la ONCE: "Tenemos un departamento de cría a través del que nos encargamos de toda la selección genética. Normalmente, trabajamos con Labradores, son la raza predominante. Pero también lo hacemos, para determinados usuarios, con Pastores Alemanes y cruces de Golden y Labrador".

El proceso de formación y la hoja de ruta de estos perros empieza en la misma escuela con los cachorros. "Desde los dos meses hasta los catorce meses tratamos de que los cachorros socialicen. Que conozcan la ciudad, los transportes públicos, teatros, cines... y que le pierdan el miedo a las calles. A continuación les introducimos al departamento de entrenamiento en el que están de cuatro a seis meses. Les dotamos de arnés, les preparamos para esquivar obstáculos... Y la última fase es el departamento de instrucción, encargado de terminar el adiestramiento y perfilar los últimos detalles", comparte Fernández.

TRABAJO PREVIO DE COMPATIBILIDAD

Los instructores analizan todas las características del perro y los cuatro informes requeridos a las personas que solicitan el servicio. En base a estos datos, "dependiendo de la velocidad de zancada del usuario, de su situación laboral, de si coge metro en su día a día... y valorando diferentes factores", se realiza el emparejamiento perfecto. Aún así, Fernández confiesa que la relación final entre perro y usuario va a depender de la "química que surga entre ambos".

Todos los instructores deben cumplir una serie de requisitos indispensables, además de la formación limitada de su escuela homologada, cuya duración es de tres años.