Padre Apolinar, 60 años de inclusión y educación especial: "Cubren todas las necesidades de mi hijo"

El Centro de Educación Especial Padre Apolinar cumple 60 años al servicio de las personas con necesidades educativas especiales. Su proyecto de escuela se ha convertido en referencia nacional, cubriendo el desarrollo integral tanto de niños y niñas cántabras como del resto de la geografía de nuestro país.

Padre Apolinar ofrece un acompañamiento y un apoyo al crecimiento desde los 4 años hasta los 25, cubriendo las diferentes etapas educativas. Su aportación se fundamenta en una educación especializada, respetando los ritmos de aprendizaje, edad y capacidades a través de valoraciones individualizadas.

Juan Fernández Armenteros, Director de la Obra San Martin, reconoce que estos últimos cinco años "han cambiado nuestra vida y la de nuestros alumnos": "Inauguramos estas nuevas instalaciones en 2019 y nuestras posibilidades han aumentado de manera exponencial. Tenemos 3800 metros construidos en un edificio dotado de los últimos avances, tanto tecnológicos como de infraestructuras", afirma Fernández.

Para Esther Ruiz, Directora del Padre Apolinar, es fundamental conocer de manera detallada e individualizada a todos y cada uno de los alumnos y también a sus entornos: "Tratamos de construir una línea de vida que dote de las máximas oportunidades a nuestros alumnos", manifiesta Ruiz.

PROGRAMA "DE LA MANO"

Hace apenas un curso nació un proyecto que consiste en apoyar y compartir emociones y experiencias reales vividas por padres y madres (formadas y preparadas previamente para realizar este proceso de acompañamiento) que ya saben lo que supone la inclusión de sus hijos en el Centro Educativo. Alicia, Ana, Patricia y Escarlata son madres de cuatro alumnos del Colegio Padre Apolinar y tienen una importante participación en este programa. Se han convertido en "Familias Mentoras" y su labor es acompañar a las familias recién llegadas y dotarlas de apoyo emocional.

"Cuando te comunican que tu hijo tiene necesidades especiales, a los padres nos entran muchas dudas. Acudir a un centro como este, a día de hoy, todavía puede estigmatizar. Por eso tendemos la mano a todas las familias que vienen nuevas. Sabemos lo que se siente y hemos atravesado todas las sensaciones y emociones que ellos todavía están empezando a experimentar. Queremos facilitarles su inclusión en el Centro", comparte Ana.

Para Escarlata, el Padre Apolinar "cuenta con apoyos y recursos tan específicos" que están encantados: "Sabemos que aquí ofrecen a nuestro hijo todo lo que necesita. Fomentan su autonomía. Está desarrollando habilidades que el día de mañana va a necesitar".

"En otros colegios me daba miedo que mi hija saliera de excursión o hiciera cualquier actividad exterior. No sentía que mi hija tuviera cubiertas sus necesidades. Aquí no tengo ese problema. Están muy bien cuidados y atendidos. Se adaptan a las condiciones individuales de cada niño y niña", confiesa Patricia.

Sonia Fernández, portavoz del Área de Intervenciones Específicas del Centro y alumnos del Colegio Padre Apolinar también aprovecharon la visita de COPE Cantabria para acercarse a los micrófonos azules y experimentar, por un día, la sensación de formar parte de un programa de radio en directo.