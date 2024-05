Newton de va de cañas: Los bares de Cantabria se convierten en aulas de ciencia

Se trata de un evento que se desarrolla de forma simultánea en coordinación con 25 países de los cinco continentes. Esta es la séptima edición en Santander, quinta en Castro Urdiales y segunda en Torrelavega.

Una iniciativa realizada por 18 investigadores de la Universidad de Cantabria, quienes realizarán dos charlas diarias desde este lunes y hasta el miércoles, los tres días que dura la actividad. La opción elegida ha sido los bares "para que sea un ambiente más distendido", asegura Ana de Juan, directora de la iniciativa. "Lo sacamos de la Universidad para explicar de manera más sencilla la investigación que se hace allí".

El objetivo principal del evento 'Pint of Science' es acercar la investigación de la UC a personas que no son expertas en el tema, usando un lenguaje fácil de entender, en un ambiente distendido y compartir, de este modo, los avances en diferentes ámbitos de la ciencia y el conocimiento. Lo que se quiere es tratar de llegar a todo el público, da igual la edad que tenga. "Serán charlas que durarán entre 15 y 20 minutos y que continuarán con una ronda de preguntas de los asistentes".

En esta edición se explorarán temas tan diversos, según han explicado los conferenciantes, como la "persistente" ola que moja la toalla en la playa, la genómica aplicada al cáncer, los péndulos de Newton, la prospección de minerales futuros, la intersección entre arte y matemáticas, la revelación de la luz "tóxica" y la activación del ADN para una vida plena.

Todos estos asuntos se agrupan en cinco bloques temáticos: 'Mente Maravillosa' (neurociencias, psicología, matemáticas, psiquiatría), 'Nuestro Cuerpo' (biología humana y salud), 'Nuestra Sociedad' (derecho, historia, política), 'Planeta Tierra' (ciencias de la tierra, evolución, ¡zoología) y 'Tech me out!' (tecnología y ordenadores).

Lugares

En Santander, el bar que acoge el Pint of Science durante los tres días es La Enmienda 18 (calle Cuesta del hospital, 8). En estas jornadas la temática principal será 'De los átomos a las galaxias', y además habrá charlas con las temáticas 'Nuestro cuerpo', 'Mente maravillosa' y 'Tech me out!'.

En Castro Urdiales, las charlas científicas se distribuyen en tres localizaciones: el Pub la Noche (C/ Ardigales, 6, bajo), el lunes 13 de mayo, con la temática 'Nuestra Historia'; el 14 de mayo, en el Bar Pistones & Bielas (C/ de Silvestre Ochoa, 11) con una intervención relacionada con 'De los átomos a las galaxias'; y finalizan el 15 de mayo en la Cafetería Paréntesis (C/ Hermandad de las Marismas, 5) abordando temas relacionados con 'Mente maravillosa' y 'Nuestra sociedad'.

En Torrelavega este año se lleva a cabo en el pub 39300 (calle Trust 2), con la temática principal 'Nuestro cuerpo' que aborda biología humana, la medicina y la salud. También se impartirán charlas 'De los átomos a las galaxias' y 'Planeta Tierra' el 13 de mayo y el martes 14 de mayo con la temática 'Tech me out'.