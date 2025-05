El mensaje de los padres de los fallecidos por el accidente de Lunada, tras registrar las firmas: "No acaba aquí"

Con dos cajas llenas de firmas y el corazón aún roto por la pérdida de sus hijos, los padres de los cuatro jóvenes fallecidos en el accidente del puerto de Lunada han entregado este martes más de 54.000 firmas en la sede de la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria. Es su forma de decir basta. Basta a la desprotección, a la desidia, a una tragedia que —creen— se podía haber evitado. Ahora lo que piden es claro: que esa carretera deje de ser una amenaza y se convierta en un puerto seguro.

“No queremos nada más. Que no vuelva a ocurrir una tragedia como la de ese día”, ha dicho Félix Moreno, padre de Izan, uno de los jóvenes fallecidos, antes de registrar las firmas en la Consejería. Junto a él, Sonia García, madre de Izan, y la madre de Afra —otra de las víctimas— han comparecido públicamente con un mensaje firme y sereno: esta lucha no termina aquí.

Un viaje que nunca llegó a destino

La noche del 15 de marzo, ocho chicos madrileños viajaban en dos coches hacia Cantabria. Venían a celebrar el cumpleaños de Izan en una cabaña rural en San Roque de Riomiera. A solo 15 minutos de llegar, uno de los vehículos se salió de la vía en el tramo cántabro del puerto de Lunada, dentro de la carretera autonómica CA-643. Cayó por una ladera de 400 metros. Murieron los cuatro ocupantes: Izan, Afra, Ana y Juan Ramón. Tenían entre 20 y 21 años.

Los padres de los fallecidos a las puertas de la Consejería de Fomento

Desde entonces, sus familias conviven con el vacío… pero también con el compromiso de evitar que vuelva a pasar. Por eso, hace tres semanas pusieron en marcha una recogida de firmas a través de la plataforma change.org, que en tiempo récord ha recabado el apoyo de casi 55.000 personas.

En esa petición reclaman tres medidas: la instalación de guardarraíles o protecciones laterales, una señalización adecuada y el cierre del puerto cuando la climatología lo exija. Incluso, proponen que la carretera pase a ser de sentido único en los tramos más peligrosos. No se trata de buscar culpables, insisten, sino de poner soluciones que lleguen a tiempo.

Reuniones con el Gobierno de Cantabria

Después de entregar las firmas por la mañana, los padres se han reunido por la tarde con el consejero de Fomento, Roberto Media, para trasladarle en persona sus peticiones. También han sido recibidos por la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego.

Félix Moreno ha insistido en que la recogida de firmas no se detiene con esta entrega: “Hasta que esto no se vea en un papel escrito no vamos a parar”, ha dicho. “Lo primero que pedimos es que, si existe alguna irregularidad en la carretera, se pongan las medidas de seguridad necesarias para que no se vuelva a despeñar un coche por este puerto”.

Dolor, firmeza y una petición de justicia

Acompañados por familiares y medios de comunicación, los padres han explicado que siguen “destrozados” por la pérdida de sus hijos, pero convencidos de que transformar ese dolor en una lucha útil es la única forma de avanzar. Quieren que su testimonio sirva para salvar vidas. Para que otros padres no tengan que pasar por lo mismo.

Los padres de los fallecidos a las puertas de la Consejería de Fomento

“Ellos venían a pasar un fin de semana entre amigos. Iban a una cabaña, a celebrar. No es justo que no llegaran por culpa de una carretera sin protección”, han repetido.

Vecinos de la zona llevan años reclamando actuaciones en ese tramo de Lunada, pero hasta ahora no se habían materializado. La tragedia del pasado marzo ha reabierto un debate necesario: el de la seguridad en las carreteras de montaña de Cantabria, especialmente en las más frecuentadas por turismo joven y rural.

Un símbolo de lucha

La imagen de las dos cajas con más de 54.000 firmas entrando en el registro del Gobierno de Cantabria no es solo el reflejo de una campaña de recogida. Es el símbolo de una lucha legítima, la de unas familias que, desde el respeto y la firmeza, piden algo tan básico como que ninguna vida vuelva a perderse donde podría haberse evitado.

Y lo harán hasta el final. Porque, como dijo Félix esta mañana, “esto no va de política. Esto va de que no haya más Izan, más Ana, más Afra o más Juan Ramón. Esto va de que no vuelva a pasar nunca más”.