El sector turístico de Cantabria, hace sus previsiones de la Semana Santa: "Varios factores clave"

Los hosteleros cántabros prevén para este puente una ocupación en sus establecimientos en torno al 72% por ciento. Solo la comarca de Liébana con un 90 % y otras localidades costeras como Isla, Noja o Santander lo superan.

Los empresarios del sector, eso sí, están a expensas de las reservas de última hora, y también, del tiempo que hará en Cantabria estos cinco días festivos, desde el próximo Jueves Santo hasta el Lunes de Pascua.

Sin embargo, tienen claro que las previsiones no son muy buenas, " la verdad es que estamos ligeramente preocupados, porque creemos que no va a estar lleno Cantabria, pero hay habitaciones disponibles en todos los alojamientos de la región", asegura la directora general de la Asociación de hostelería, Blanca Gutiérrez.

Para la directora general," los alojamientos turísticos ilegales están haciendo mucho daño al sector y cada vez es más necesario ese decreto que saldrá por desgracia a partir de octubre".

En la misma línea se encuentra el Turismo Rural. Su presidente, Jesús Blanco, también cree que para el sector, esta Semana Santa va a ser mucho peor que el año pasado. Sin embargo, siguen esperando a esas 48 horas previas a que comience oficialmente"Aunque ya esté encima y falte poco tiempo, aunque parezca raro, estamos esperando a los dos días antes. Ahora como está la cosa, la cosa no está nada bien, hay muchas plazas libres y a ver que se decide en los últimos días para tener el dato más exacto".

Las viviendas de uso turístico les está haciendo mucho daño, " la sensación de que está todo lleno, la calle si se ve movimiento, pero al menos en turismo rural los que estamos dados de alta legales, va a ser una Semana Santa, si a última hora la gente no se anima, va a ser mala, peor que la pasada".

"El año pasado ya fue un problema serio y nos salvó el calor que traía a la gente para acá. Este año va a ser mucho peor, porque hay aluvión de este tipo de oferta que se está abriendo ahora, va a ver problemas, con vecinos y convivencia", explica Jesús Blanco a Cope.

Para Blanco hay que poner límites a lo que está pasando lo más rápido posible, porque si no asegura que vamos a sufrir todos las consecuencias. Además, se pone duro e incluso amenaza con no pagar impuestos "nos podemos unir de una manera, dejando de estar inscritos en Hacienda y Turismo, y todos esos gastos e impuestos y normas con las que tenemos que cumplir y pagar, no hacerlo y así estar todos en las mismas condiciones", aunque asegura que no es algo que quieran hacer.

Ambas asociaciones insisten en reclamar una regulación para estas casas y pisos que hacen una competencia muy desleal a los alojamientos regulados.