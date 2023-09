Javier Zueco me salvó la vida. A mí y a centenares de cántabros

Javier Zueco me salvó la vida. Llegué a cardiología de Valdecilla por la vía de urgencia después de haber estado sufriendo anginas de pecho todos los días, durante varios meses. Siempre a la misma hora y en el mismo punto. Hasta en el trabajo me decían que era algo psicológico y que igual cambiando de trayecto dejaba de notar ese dolor característico que comienza en el brazo, baja hasta la boca del estómago y como llega se va.

Cuando entré en el quirófano para que el Dr. Zueco y su equipo me colocaran un stent, tenía una obstrucción del 80% en una de las arterias que entra al corazón, recuerdo que me dijo.”Más tarde e igual no lo cuentas”.

Recuerdo también el frío, un frío helador que me hizo temblar hasta que me colocaron una sábana de estas de aluminio para entrar en calor. Fue cuando pensé: “Si salgo de esta, me ordene lo que me ordene el cardiólogo, va a misa”.

Y lo que te ordena un cardiólogo es que prestes atención a las señales y lleves una vida saludable. Sin grandes sacrificios pero sin excesos.





Realizar ejercicio físico al menos 30 minutos al día, no fumar, no abusar del alcohol, seguir una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y pescado azul, reducir el consumo de grasas saturadas y de sal son hábitos clave para prevenir las enfermedades del corazón.

Con un 28,18% de defunciones provocadas por enfermedad cardiovascular, Cantabria está dentro de las cinco comunidades autónomas con menor tasa de mortalidad por esta causa, solo mejorada por Canarias, Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña. Además, la mortalidad mantiene una tendencia decreciente desde 2010. Son datos de la Sociedad Española de Cardiología de este mismo año.

Por sexos, la mujer cántabra muere más por esta causa que su homólogo masculino (31,10% vs 25,29%), aunque ambos grupos se encuentran por debajo de la media española en mortalidad por enfermedad del sistema circulatorio, que es del 33,58% en mujeres y del 26,77% en hombres.

Javier Zueco ha estado al frente del servicio de cardiología del hospital Valdecilla durante 40 años. La revista Forbes lo incluyó en la lista de los 100 mejores cardiólogos de España, pero él es uno de los tipos más sencillos y agradables con los que me he cruzado a lo largo de mi vida. Que él me salvó.

A lo largo de estos años ha visto como han ido mejorando las técnicas y la calidad de vida de todas aquellos enfermos que han sufrido un problema de corazón.

Pero también ha comprobado a lo largo de todos estos años, como los ciudadanos seguimos pensando que las enfermedades coronarias son cosa de gente mayor. Y esto no es así.

Ahora, una vez jubilado que no retirado, Zueco se ha involucrado en un proyecto para crear la primera unidad hemodinámica de Cantabria. Y si Javier Zueco está al frente de este proyecto, seguro que terminará siendo una de las unidades más punteras de España.