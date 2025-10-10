Cazado un vecino de Santander a 260 km/h con siete personas en el coche, cuatro de ellas menores

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria ha abierto una investigación a un varón de 28 años, vecino de Santander, como presunto autor de los delitos de conducción temeraria y exceso de velocidad. El hombre circulaba con más pasajeros de los autorizados en el vehículo, incluyendo a varios menores de edad.

Una 'hazaña' difundida en redes

La investigación comenzó a principios de septiembre, después de que la Guardia Civil detectara dos vídeos subidos a redes sociales. En las imágenes se observa un vehículo circulando a velocidades de entre 244 y 261 km/h con siete personas en su interior, cuando la capacidad máxima era de cinco.

De los ocupantes, dos viajaban en los asientos delanteros y cinco en los traseros, la mayoría sin utilizar el cinturón de seguridad. Además, el cuerpo de seguridad ha confirmado que cuatro de los pasajeros eran menores de edad.

Localizado gracias a la colaboración ENTRE COMUNIDADES

El análisis exhaustivo de los vídeos, realizado por el Sector de Tráfico de Cantabria con la colaboración de sus homólogos en Castilla y León, permitió determinar con exactitud los lugares de la grabación. Uno de los vídeos fue grabado en la Autovía A-67 a la altura de Calahorra de Boedo (Palencia) y el otro en la Autovía A-231, a su paso por El Burgo Ranero (León).

Los agentes pudieron concretar que los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, durante un trayecto que cubría la ruta desde Santander a León. Una vez identificada la matrícula del vehículo, se localizó al conductor en fechas recientes para instruirle las diligencias como investigado.

Posibles penas de prisión

La persona investigada podría enfrentarse a consecuencias penales significativas. Por el delito de exceso de velocidad, la ley contempla una pena de prisión de tres a seis meses y la retirada del permiso de conducción de uno a cuatro años.

En el caso de ser condenado por un delito de conducción temeraria, las penas son aún más graves, pudiendo alcanzar de seis meses a dos años de prisión y la retirada del carné de conducir por un periodo de uno a seis años.