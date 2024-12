Un hombre se atrinchera durante casi dos horas en el tejado del edificio de CEOE en Santander y amenaza con tirarse al vacío

Un hombre de mediana edad se ha atrincherado sobre las 23.00 horas de este lunes en el tejado del edificio de CEOE CEPYME Cantabria, en la calle Vargas de Santander, y amenazaba con tirarse al vacío. Hora y media después, tras hablar con un negociador y con la prensa, a quien ha denunciado que "el sistema judicial no me ha apoyado" desistía de hacerlo.

Según ha relatado a los medios antes de ser trasladado en ambulancia para ser atendido en la unidad de Psiquiatría del Hospital Marqués de Valdecilla, ya ha cumplido una orden de alejamiento de su exmujer tras ser condenado por un delito de amenazas y solo puede ver a sus hijas, de cuatro y siete años, cuando su madre quiere. Ella tiene la custodia y él la patria potestad.

"Yo soy muy cariñoso con las niñas; mis hijas quieren estar conmigo, cada vez que me ven, ven a como a los Reyes Magos. Y la madre impide todo esto", ha lamentado.

El hombre ha afirmado que se siente "psicológicamente muy maltratado" tras diez años de relación con su exmujer, de 27 años, y que ha llegado a un "punto de no retorno". "Claro que no quiero acabar con mi vida (pero) llegar a este extremo me ha llevado a todo esto, en el sentido de apartarme del medio", ha señalado este hombre que ya lleva "varios intentos de estas cosas", con las que "estoy pidiendo a gritos ayuda".

En este sentido, ha explicado que fue denunciado por un delito de amenazas, "pero no me dejaron declarar (los abogados)", y condenado. Durante los dos años que estuvo en vigor la orden de alejamiento, su hija pequeña, que entonces tenía dos años, sufrió un accidente y se precipitó por la ventana. "Yo no estaba", ha lamentado. "Yo lo que quiero es decir que el sistema judicial no me ha apoyado en ningún sentido. Yo quería contar mi historia en el sistema judicial, porque yo confío a justicia, pero me dicen: 'no declares que es tu palabra contra la de ella, y yo no entiendo eso'", ha manifestado.

El hombre. subió al tejado del edificio de CEOE trepando por los andamios del adyacente Edificio Ministerios poco antes de las 23.00 horas, donde se puso a gritar que "no es legal acusar a un alguien sin pruebas", que había sido falsamente denunciado y que quería que viniera la prensa.

Al poco tiempo llegaron dos dotaciones de la Policía Nacional y los efectivos trataron de convencerle de bajar del edificio para hablar sin conseguirlo. De hecho, se sentó en el tejado con las piernas colgando en el vacío.

Media hora más tarde se acordonó la zona. La calle Vargas se cerró al tráfico desde el número 55-A hasta pasado el edificio Ministerios, y a los peatones, el mismo tramo correspondiente de la Alameda de Oviedo. También llegaron dos camiones de bomberos, uno con autoescala y un colchón de caída, una ambulancia y posteriormente un coche de la Policía Local.

El hombre seguía reclamando a gritos que viniera el jefe de Policía y la prensa, mientras los agentes seguían intentando convencerle de bajar para hablar. Sobre las 23.45 horas contactaron por teléfono con él y el negociador de la Policía consiguió finalmente que bajara, a las 00.30 horas, y hablara con los medios allí presentes. Los agentes ya conocen a este hombre por episodios similares.