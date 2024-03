Primeros auxilios: saber hacerlos o no, puede salvar una vida

Sabrian ustedes actuar en una situación de emergencia para ayudar a otra que por ejemplo se está ahogando o le está dando un infarto? ¿Los cántabros tenemos nociones de primeros auxilios o sabemos como hacer en estos casos?

A veces pensamos que estamos preparados, pero cuando llega el momento no sabemos bien qué hacer. Los expertos reconocen que el principal factor que nos impide actuar en estos casos son los nervios. "La verdad es que en todas estas situaciones está presente el tema del estrés, el nerviosismo que se genera cuando ocurre", explica a Cope, Aurora Maya, médico del 061. "Depende de como sea cada uno, más o menos nervioso, pero siempre va a estar presente esa intranquilidad y esos nervios en juego".

Por eso lo principal y fundamental, reconoce Aurora, es acercarse a la persona y contactar con los servicios de emergencia. "Una vez que nos llamen, que dejen el teléfono en manos libres y les vayamos indicando que tienen que hacer". Lo más importante siempre es decir el sitio exacto en el que nos encontramos, "aunque no sepamos cuál es el problema, es fundamental decir la localización para poder enviar la ayuda o algún recurso. Si no sabemos ese dato, no vamos a poder llegar".

Por lo tanto, lo fundamental son estas dos pautas básicas, decir la localización y mantenerse a la escucha para saber como actuar siguiendo las pautas de los servicios de emergencia. "Las indicaciones van a estar siempre basadas en que nos expliquen que es lo que ocurre", asegura Aurora, "lo único que nos hace falta es que nos transmita de la forma más normal posible lo que está viendo y ocurriendo".

Maniobra de Heimlich

En el caso de que estemos viviendo un atragantamiento es fundamental realizar la maniobra de Heimlich, algo que en principio es sencillo, pero que no todo el mundo sabe hacer.

"Se cierra la mano en forma de puño, la mano con la que tengamos mayor fuerza y presionamos en la zona justo en el punto medio entre el ombligo y el final del tórax. En ese punto y con el puño cerrado, lo que hacemos es presionar y que la persona que está atragantada, pueda expulsar ese cuerpo extraño que le ha provocado esa dificultad para respirar o hablar", asegura Aurora.

Eso sí, hay diferentes etapas para saber si hay que hacer o no, esta maniobra. Si la persona puede o no toser. La tos es el mecanismo fundamental y más básico para intentar expulsar cualquier objeto que tape la vía aérea, "si alguien tose tiene que continuar tosiendo siempre estando en una posición en la que el cuerpo se haya incorporado hacia delante".

En el caso de que esta maniobra no funcione, habría que comenzar la reanimación cardio pulmonar. Tienen dos partes, un masaje cardiaco y otra de ventilación de aire. "Lo que indicamos es que se inicien obras de masaje cardiaco externo. Ponemos a la persona bocarriba y nos ponemos a la altura de sus hombros. Entrelazamos las manos y en el punto medio presionamos con fuerza. Hay que bajar al tórax y con el peso de nuestras manos y ayudándonos y dejándonos caer, hacemos presión y descompresión sin mover las manos del sitio".

Cada año en nuestro país mueren 3.000 personas atragantadas, una cada tres horas





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado