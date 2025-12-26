La Diputación de Lugo abre el lunes el plazo de inscripción para las primeras actividades de la Reserva Terras do Miño en 2026

La Diputación de Lugo abrirá el próximo lunes 29 de diciembre el plazo de inscripción para las primeras 18 actividades gratuitas de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño previstas para el inicio de 2026. El programa comenzará el 2 de enero y se prolongará hasta el 1 de abril con más de 340 plazas dirigidas tanto a público adulto como infantil. Todas las actividades se desarrollarán en el Centro de Interpretación Terras do Miño.

El primer taller será Robotix nature, innovando para el planeta y se celebrará del 2 al 7 de enero en horario de mañana. Está dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Durante el mes de enero también se impartirán talleres para adultos centrados en podas de árboles de fruto y viñas, en la creación de un pequeño invernadero y en una primera edición del curso de injerto.

En el mes de febrero la programación incluye dos nuevas ediciones del curso de injerto, una propuesta sobre el arte de conservar y fermentar que se desarrollará en horario de mañana o tarde y un curso de técnicas de elaboración y trabajo en fieltro, también con opción de mañana o tarde. Además, los niños y niñas podrán participar en un taller para crear máscaras y complementos naturales para el Carnaval.

Durante el mes de marzo están previstas actividades sobre plantas culinarias con opción de mañana o tarde, flores de papel, limpieza y mantenimiento de los bosques con especial atención a la prevención de incendios, alta cocina en la reserva y baños de bosque. La última actividad del primer trimestre será Ecodetective de consumo: investigando símbolos y se celebrará del 30 de marzo al 1 de abril.

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción a partir del lunes a través de los teléfonos 982 227 812 y 982 305 930 enviando un correo electrónico a und.medioambiente@deputacionlugo.org o a través de la web inscricions.deputacionlugo.org