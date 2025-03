El factor clave para saber si Cantabria podría sufrir un terremoto de gravedad: "Tensión tectónica"

La noche del viernes en Castro Urdiales tuvo un protagonista inesperado: un pequeño terremoto de magnitud 1,6 en la escala de Richter. Aunque el Instituto Geográfico Nacional registró el movimiento sísmico, sus efectos fueron nulos y ningún vecino lo percibió. Sin embargo, este leve temblor ha vuelto a plantear una pregunta recurrente: ¿podría Cantabria sufrir un terremoto fuerte?

A pesar de que el temblor ha sido comentado en la calle durante todo el fin de semana, la sismóloga Resurrección Antón asegura que se trata de un fenómeno insignificante. "Es un terremoto anecdótico que no tiene ningún motivo de preocupación. Puede ocurrir en cualquier sitio y en cualquier momento", explica.

¿Cuándo un terremoto puede ser peligroso?

Para que un terremoto sea notado por la población, debe superar al menos una magnitud de 2,5 en la escala de Richter. "A partir de 4 o 5 de magnitud, podría haber pequeños daños, como grietas en edificios o muebles que se mueven", señala Antón. Sin embargo, los seísmos en Cantabria rara vez alcanzan esas cifras.

Terremoto

Las características del terreno también influyen en la percepción de los temblores. "En zonas con suelos más blandos, como vegas de ríos, los movimientos pueden sentirse más, mientras que en terrenos más compactos, los terremotos pequeños se notan menos", detalla la sismóloga.

¿Puede el cambio climático influir en la actividad sísmica?

Algunas teorías han vinculado la actividad sísmica con el cambio climático, pero Antón descarta esta relación. "El cambio climático no influye en los terremotos. En algunos casos, grandes lluvias o la variación de embalses podrían generar pequeños movimientos, pero no está directamente relacionado", sostiene.

A partir de 4 o 5 de magnitud, podría haber pequeños daños, como grietas en edificios o muebles que se mueven Resurrección Antón Sismóloga

Cantabria, ¿zona de riesgo sísmico?

Cantabria, debido a su geología, no es una región propensa a sufrir grandes terremotos. "En nuestra zona no existen grandes fallas ni se acumula mucha tensión tectónica, por lo que no se esperan seísmos importantes", aclara Antón. En comparación con otras regiones de España, como Granada o Lorca, donde la actividad sísmica es mayor, la comunidad cántabra es un lugar bastante estable en este aspecto.

Sin embargo, los terremotos son impredecibles. "Las placas tectónicas están en movimiento continuo y, aunque Cantabria no es una zona de alta actividad sísmica, la posibilidad de un seísmo siempre existe", advierte la experta. No obstante, recalca que la probabilidad de un terremoto destructivo en la región es muy baja.

Los expertos coinciden en que no hay razones para la alarma, pero recuerdan que la actividad sísmica, aunque mínima, es constante en toda la Tierra. "La zona de Cantabria es de las más tranquilas de España en cuanto a actividad sísmica", concluye Antón. Aunque el riesgo de un terremoto fuerte es extremadamente bajo, la naturaleza siempre puede sorprender.