Expertos alertan: "El problema de la vivienda solo empeorará en 2025"

El futuro de la vivienda en España está en juego, y las perspectivas son más sombrías que nunca. La falta de oferta, tanto en venta como en alquiler, está llevando al país al límite. Los principales líderes del sector además aseguran que "el problema no solo no se va a resolver, sino que todo apunta a que se agravará en los próximos años"

José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), que representa a más de 1.300 agencias en toda España, no escatima en asegurar que: "Estamos ante una crisis sin precedentes. La escasez de viviendas es un problema grave que afecta a todas las capas de la sociedad. La falta de planificación y acción está condenando a miles de españoles a una situación insostenible."

2025: Un Año Crítico Sin Soluciones a la Vista

Los datos son demoledores. Según el Banco de España, se necesitarían construir al menos 200.000 viviendas al año durante los próximos seis años para aliviar el déficit actual. Sin embargo, la realidad es que apenas se están construyendo la mitad.

Compraventa de vivienda

María José, presidenta de Vivienda2 en Madrid, fue aún más directa: "Esto no se soluciona en un año, ni en dos. Llevamos décadas sin construir al ritmo necesario, y ahora estamos pagando las consecuencias. La situación es crítica, especialmente para los jóvenes, que están absolutamente desprotegidos. Si no se actúa ya, nos enfrentamos a un escenario catastrófico."

Para Alfaro, la Ley de Vivienda ha sido un fracaso rotundo: "En lugar de resolver el problema, lo ha agravado. Los más vulnerables están hoy más desprotegidos que nunca, mientras que las administraciones han sido incapaces de plantear soluciones reales. Esta crisis afecta a toda la sociedad, pero nadie parece estar tomando conciencia de la magnitud del desastre que se avecina."

El presidente de la FAI no dudó en calificar la situación como una "enfermedad estructural" que se viene gestando desde la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008.

Vivienda

Una Generación Entera en Peligro

El impacto de esta crisis va mucho más allá de la economía. La falta de vivienda está afectando directamente al bienestar de los ciudadanos. Según Alfaro:"La vivienda es el eje fundamental sobre el que pivota el bienestar de las personas. Sin ella, estamos hipotecando el futuro de toda una generación. La previsión actual es desoladora, con jóvenes que no pueden emanciparse y familias que no encuentran un hogar digno."

Por su parte, María José Corrales, presidenta de la empresa Vivienda 2 de Madrid e impulsora de crear el primer Convenio Colectivo del sector en el 2003, ha advertido que la falta de producto está generando consecuencias terribles para los consumidores:"Es un problema que no distingue regiones. Madrid, Cantabria, Andalucía… La falta de oferta afecta a todos por igual. La diferencia será solo de intensidad, pero el drama es generalizado."

Los Líderes Inmobiliarios Exigen Acción Urgente

Para Juan Fernández, presidente de AFICAN, la Asociación para el Fomento Inmobiliario en Cantabria AFICAN, es importantísimo unir fuerzas: "Las administraciones deben dejar de mirar hacia otro lado. Es necesario un plan de emergencia que permita construir viviendas de forma rápida y efectiva, flexibilizando normativas y priorizando las necesidades reales de la población."

Destaca la importancia de jornadas como la organizada por AFILIA para encontrar soluciones, pero admite que el margen de acción es cada vez menor:"El tiempo se acaba. Si no actuamos ahora, el sector colapsará, y con él, la economía de muchas familias."

lLAMADA A LA REFLEXIÓN

El sector inmobiliario lanza un último aviso:"Estamos en un punto de no retorno. Si no se toman medidas inmediatas, la crisis habitacional en España se convertirá en un problema insalvable. La vivienda no es solo un derecho; es la base de la estabilidad social y económica. Ignorar esta realidad nos llevará a un desastre anunciado."