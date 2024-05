La DGT alerta del aumento de siniestralidad en moto en Cantabria: "Es un fenómeno muy llamativo"

En el año 2023, 21 personas perdieron la vida en las carreteras de nuestra región. El peor dato de los últimos cuatro años, de los cuales un tercio eran motoristas. Y es que como explica José Miguel Tolosa, jefe provincial de Tráfico, en COPE "el aumento de siniestralidad en motos es un fenómeno especialmente significativo en el norte de España, especialmente, cada vez tenemos mejor climatología y la venta de motos se ha incrementado en los últimos cinco años casi un treinta por ciento, por lo tanto, más motos en carretera muchos más riesgos para este colectivo tan vulnerable".

"Cualquier despiste en un coche se puede quedar en un simple golpe o incluso en un roce, pero en motocicletas las consecuencias son mucho más graves", recuerda Tolosa

Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial

Las alarmantes cifras sobre el número de muertes por accidentes de tráfico aumentan significativamente en cualquier parte del mundo. Se quiere concienciar acerca de los peligros del exceso de velocidad en las vías, así como trabajar en las medidas a aplicar para evitar o disminuir el número de muertes y traumatismos, como consecuencia de los accidentes de tránsito.

Aquí en Cantabria tenemos un punto muy crítico, está en la zona de Saltacaballos, en Castro Urdiales, en el que se va a instalar unradar de tramo. Según el jefe provincial de tráfico, "hace unos años conseguimos reducir de forma muy significativa al adoptar una serie de medidas, se puso un radar nuevo, una limitación de 80, algo fundamental porque a partir de ese momento los accidentes empezaron a bajar".

Y aunque la gran mayoría cumple con los límites de velocidad, "siempre existe un porcentaje de conductores que lamentablemente circulan a velocidades superiores y cuando llegan al radar, llega el frenazo para pasar a la velocidad permitida, y se provoca el accidente. No suelen ser excesivamente graves, normalmente por alcances, con golpes por detrás, y una de las posibilidades que la tecnología nos permite son instalar radares de tramo". El radar cubrirá unos 7 km desde la salida del País Vasco, a la altura de Ontón hasta Sámano, y que hasta ahora estaba limitado a 80.

"Se subirá hasta 100 con lo que se conseguirá una velocidad más homogénea, todos circularán más rápido, pero van a llevar una velocidad más similar y se evitarán esos frenazos, ya hay experiencia y datos de otros lugares en los que se han instalado este tipo de radares y así lo atestiguan" asegura Tolosa.

Sobre el tercer carril que se está construyendo en la A-67, a la altura de Barreda, otro punto negro en nuestras carreteras, avisa el jefe provincial de Tráfico; "hay unas limitaciones de velocidad, pero no hay ningún radar, eso no quiere decir que no sean frecuentes los controles de la Guardia Civil para evitar los excesos en este punto crítico y muy peligroso".

















