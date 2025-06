Los consejos que debes tener en cuenta para visitar las montañas de Cantabria con seguridad este verano: “Estamos asustados...”

El dato llama la atención y preocupa: en solo un mes, del 27 de mayo al 27 de junio, los equipos de rescate de Cantabria han tenido que intervenir 17 veces en zonas de montaña. Y ojo, que ni siquiera ha empezado el tramo fuerte del verano, cuando julio y agosto llenan aún más las rutas de Picos de Europa y otros enclaves de la región.

¿Por qué ocurre esto? Muchas veces, por exceso de confianza. Subir a la montaña sin planificar la ruta, sin mirar la previsión del tiempo o sin equiparse adecuadamente puede terminar en un susto. Lo cuenta bien Juan Pérez, presidente de la Federación Cántabra de Montaña, con quien hemos hablado para entender qué estamos haciendo mal antes de lanzarnos a una excursión.

“La falta de preparación es uno de los principales errores”, explica Juan. “Es importante consultar el tiempo, planificar la ruta, llevar ropa adecuada y no sobrecargar la mochila, pero tampoco quedarse corto de material necesario”.

PLANIFICACIÓN, EQUIPO Y SENTIDO COMÚN

No es lo mismo hacer una caminata por la costa que adentrarse en Picos de Europa, donde el clima cambia en cuestión de minutos, las rutas se alargan y el desnivel añade dificultad. Juan recomienda avisar siempre a alguien de la ruta prevista, llevar el móvil con batería y, si es la primera vez, ir acompañado de alguien con experiencia o incluso contar con un guía profesional.

“Hay gente que se confía, ve rutas en redes sociales que parecen sencillas y luego la realidad es otra. A veces no es solo cuestión de forma física, sino de saber orientarse y reaccionar ante un cambio repentino de tiempo”, recuerda Juan.

El presidente de la Federación insiste también en la importancia de respetar los senderos marcados y retroceder si es necesario. “Si te pierdes, no pasa nada por volver al inicio y dejar la ruta para otro día. La montaña seguirá ahí”.

VÍAS FERRATAS Y MÁS TURISMO: COMBINACIÓN DE RIESGO SI NO SE PLANIFICA

Otro de los puntos que genera rescates son las vías ferratas, cada vez más de moda entre quienes buscan un extra de aventura en la montaña. Pero no todo el mundo está preparado para afrontarlas de forma segura.

“Si no tienes experiencia, es mejor contratar a un guía especializado que te enseñe a usar el equipo de forma segura y te acompañe en las primeras ascensiones”, aconseja Juan. Lo contrario puede suponer un riesgo innecesario tanto para el excursionista como para los equipos de rescate.

Además, hay un factor añadido este año: cada vez sube más gente a la montaña. Según la Federación, los refugios de Picos de Europa han registrado en mayo y junio cifras de visitantes que superan las de años anteriores, con un notable aumento de turistas extranjeros. Y aunque es positivo que más personas disfruten del entorno, cuanta más afluencia, más intervenciones suelen ser necesarias.

EL MEJOR RESCATE, EL QUE NO HACE FALTA

La montaña está para disfrutarla, para desconectar y para llenarse de energía. Pero como recuerda Juan Pérez, hay que hacerlo con respeto y con cabeza. Planificar, equiparse bien, avisar siempre de la ruta y no forzar si el tiempo no acompaña son pasos sencillos que pueden evitar un rescate.

Porque este verano, más que nunca, el mejor rescate es el que no hace falta. La montaña no se va a mover de sitio, y siempre te estará esperando para otro día si no es el momento de continuar. Disfrutar de ella con seguridad es la mejor forma de cuidarla… y de cuidarnos.