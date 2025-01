Conchi López: "No venimos a cargarnos lo que ha hecho la UC, pero ha pecado de cierta inercia y conformismo, de no plantearse retos ambiciosos y aprovechar oportunidades"

Conchi López, aspirante a convertirse en la primera rectora en la historia de la Universidad de Cantabria ha estado este miércoles 8 de enero en los estudios de COPE Cantabria, presentando un programa de gobierno centrado en el cambio, con medidas que promueven la transparencia y la sostenibilidad. Se medirá a la otra alternativa que acudirá a las elecciones, Mario Mañana.

Puedes escuchar la entrevista completa pinchando en la fotografía superior .

PERFIL PROFESIONAL

López es Catedrática de Universidad del área de Organización de Empresas. Su investigación se centra en tres ámbitos: La empresa familiar, el emprendimiento corporativo y otros aspectos de dirección de empresas (estrategia empresarial, gestión de la innovación, análisis de la calidad y de la flexibilidad).

Ha dirigido 9 Tesis doctorales, 2 de las cuales han recibido el premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Cantabria. Fue Decana de la Facultad de CC. EE. y Empresariales de la UC (1996-2004) y Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado y de Internacionalización (2006-2013).

También ha sido Directora de la División de Evaluación de Profesorado de ANECA (2021), Presidenta de la Comisión especial de Evaluación de los programas de Doctorado de AQU (2022) y Presidenta de la Comisión de Acreditación para los cuerpos docentes universitarios de Ciencias Empresariales de ANECA (2024)

Ramiro Silvestre Conchi López

"NO SOMOS UNOS 'DESTROYERS'..."

Conchi López lo tiene claro. A pesar de que el lema elegido en su campaña es “El cambio que quieres”, su objetivo no es romper con todo lo realizado por el actual rector Ángel Pazos: "Giros de 180 grados se dan en pocas cosas en la vida... Y menos en la UC, que tiene mucha inercia y no somos unos 'destroyers'... No vamos a cargarnos lo que existe, solo pensar en lo que se puede hacer mejor. Es una mejora continua".

"La universidad es una buena universidad, tiene buenos números, pero peca de una cierta inercia, de conformismo, el no plantearse retos ambiciosos en un contexto donde las condiciones están cambiando mucho. Es un momento muy importante donde es necesario ser autocrítico, ambiciosos en los planteamientos, ver las luces rojas donde podemos aprovechar oportunidades, que a lo mejor estamos dejando pasar", continuó López.

UC Conchi López presentando su candidatura al rectorado de la UC

principales objetivos

Con una dilatada trayectoria en el ámbito de la gestión, y rodeada de un equipo que combina gente experimentada con otras personas más jóvenes, López se plantea varios retos en el caso de que sea la elegida como nueva rectora para los próximos 6 años:

"Tengo en mente varias cosas, pero lo más importante es el reto de la simplificación administrativa; estamos condicionados por el marco legal que tenemos; hay que ser mucho más ágiles, saber cómo debemos utilizar la tecnología... Ha llegado el momento de repensarlo. Otro aspecto importante es agilizar todos los procesos de estabilización del personal; cada vez lo hacen más tarde, eso les desmotiva, y es difícil así retener el talento, porque se van a otras universidades".

En relación con los estudiantes, ha propuesto un calendario académico más ajustado a sus necesidades, mayor flexibilidad en el acceso a asignaturas optativas, y bonificaciones en las tasas para personas con excelencia académica o necesidades especiales.