Cinco meses después de la Ley de Bienestar Animal, los refugios caninos no dan a basto: "Colapsados"

La entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal en España a finales de septiembre del año pasado generó expectativas significativas en torno a la protección de los derechos de los animales y la reducción de los preocupantes índices de abandono. Sin embargo, a cinco meses de su implementación, la realidad es desalentadora: los refugios de animales se encuentran colapsados, y los casos de abandono continúan en aumento.

La legislación, que tenía como premisa tomar responsabilidades por parte de los propietarios de mascotas y reducir los abandonos, no ha logrado cumplir sus objetivos iniciales. A pesar de la entrada en vigor de la ley, los refugios de animales reportan una creciente demanda y una falta de capacidad para hacer frente al flujo constante de animales abandonados. ¿Dónde reside la falla en este enfoque legislativo?

Uno de los principales problemas destacados por la Federación DEAN (Defensa Animal en Cantabria) es la falta de cumplimiento por parte de los ayuntamientos de las obligaciones establecidas en la nueva ley. DEAN ha registrado un escrito en todos los municipios cántabros, detallando las responsabilidades impuestas por la legislación y denunciando que la mayoría de los consistorios actúan como si no tuvieran ninguna obligación con los animales abandonados.

La situación es preocupante. Se destaca que en más del 50% de los municipios cántabros no existe un servicio de recogida para animales abandonados. Además, incluso en aquellos municipios que cuentan con este servicio, en ocasiones, se descuida la atención hacia los gatos, lo que evidencia una falta de enfoque integral en la aplicación de la ley.

La presidenta y portavoz de la Federación DEAN, Victoria Cedrún, subraya que la ley impone obligaciones a las entidades locales, como la necesidad de contar con un servicio de recogida y atención veterinaria para animales abandonados las 24 horas del día. Además, se destaca la importancia de llevar a cabo un "control ético" de las colonias felinas a través de métodos como la Captura, Esterilización y Retorno (CER), y garantizar el sacrificio cero.

El escrito de la Federación DEAN también pone de manifiesto que más de la mitad de los municipios cántabros carecen de una Ordenanza de Bienestar Animal, y muchas de las existentes se vuelven "obsoletas" con la entrada en vigor de la nueva ley. Esta falta de actualización y adaptación a las nuevas normativas puede estar contribuyendo al incumplimiento generalizado por parte de los municipios.

Además, se señala que algunos municipios con ordenanzas avanzadas, como Torrelavega, aún no han implementado el método CER para el control de colonias felinas, y ciudades como Santander poseen ordenanzas obsoletas y en conflicto con la ley actual. La falta de acción por parte de los ayuntamientos no solo afecta a los propietarios de mascotas, sino que también coloca a los municipios en riesgo de ser denunciados si no cumplen con las regulaciones establecidas.

En este contexto, la Consejería de Desarrollo Rural también ha sido objeto de críticas. Se destaca que la falta de un llamamiento a los gobernantes municipales para recordarles sus obligaciones respecto a la recogida de animales abandonados evidencia una carencia de liderazgo y coordinación desde el nivel regional.

La Federación DEAN, en su escrito a los ayuntamientos, apela al "diálogo y al entendimiento" para el correcto cumplimiento de la nueva legislación. Ofrecen colaboración y asesoramiento, pero también advierten que, de persistir el incumplimiento de la normativa, se verán obligados a interponer denuncias.

En conclusión, la implementación de la nueva Ley de Bienestar Animal en Cantabria enfrenta desafíos significativos debido a la falta de compromiso y acción por parte de los ayuntamientos. La situación actual refleja la urgencia de un enfoque más proactivo, con una aplicación efectiva de la ley y una mayor concienciación por parte de los municipios y la comunidad en general para revertir la creciente crisis de abandono animal en la región.