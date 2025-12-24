Buruaga apela a la unidad de la política de Cantabria para que la región "pise el acelerador"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha elegido un escenario cargado de simbolismo para su mensaje institucional de Navidad: el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Desde allí, con un nacimiento como fondo y en una intervención de unos diez minutos, ha querido trasladar a los cántabros un mensaje de confianza en el futuro y una apelación a la unidad como motor de progreso, presentando el hospital como el "espejo de lo que queremos ser y podemos conseguir como región cuando nos lo proponemos y trabajamos juntos".

Un espejo de la Cantabria que avanza

00:00 Volumen Cerrar Gobierno de Cantabria Mensaje de Navidad de María José Saenz de Buruaga, presidenta de Cantabria

En su discurso, Buruaga ha descrito Valdecilla como un lugar "que nos llena de orgullo como cántabros y se observa con admiración en toda España", destacándolo como un centro que une de forma única asistencia, formación e investigación. La presidenta ha insistido en que detrás de los éxitos del complejo sanitario, referente en donación y trasplantes o en el manejo del paciente crítico, "siempre hay personas". Ha subrayado que "el verdadero secreto de este hospital está en su capital humano, en el talento y la humanidad de los equipos profesionales".

Para la presidenta, el hospital es un ejemplo de "perseverancia y tradición, pero también de innovación y ambición", y ha recordado proyectos en marcha como la protonterapia para el cáncer y el futuro parque de innovación en salud en la antigua residencia Cantabria. Lo ha presentado como el modelo del "cambio que la comunidad necesita y hemos emprendido juntos", con el objetivo de "transformar Cantabria, aprovechando todo nuestro potencial, mirando de frente y sin complejos hacia el futuro".

Raúl Lucio La presidenta en el hall de Valdecilla

Más oportunidades para todos

La presidenta ha defendido que la región avanza en la dirección correcta, describiendo una Cantabria "que se supera, la que bate récord de personas con empleo, la que lidera la creación de empresas y la confianza empresarial". En este sentido, ha hablado de una comunidad "más dinámica y competitiva" que ha vencido "las inercias del pasado" para caminar con "paso firme hacia una convergencia real con la economía española y europea".

Buruaga ha reconocido que persisten problemas como el acceso a la vivienda, al que su Gobierno está "plantando cara con respuestas efectivas". Ha mencionado la bajada de impuestos a la compra y el alquiler, y ha avanzado medidas para 2026, como "avales públicos de hasta el 20% para acceder a una hipoteca" y una nueva ley autonómica "para movilizar el parque de viviendas vacías y proteger a los propietarios frente a la ocupación".

El discurso también ha tenido un reconocimiento para el sector primario. "Nuestros ganaderos y pescadores son un sector indispensable que ha forjado buena parte de nuestra identidad y debe seguir siendo protagonista de nuestro futuro", ha afirmado, asegurando que el Ejecutivo seguirá a su lado para que puedan "vivir de su trabajo con dignidad".

En materia de servicios públicos, ha destacado que el sistema educativo cántabro es "uno de los más avanzados de España", con indicadores como la primera posición en ratio de alumnos por profesor y la tercera en resultados del informe PISA. Además, ha puesto en valor la financiación garantizada a la Universidad de Cantabria con un "contrato programa plurianual histórico" para consolidar un modelo "alejado de ideologías que reconoce el esfuerzo, el mérito y la capacidad".

El reto de acelerar sin dejar a nadie atrás

De cara al futuro, la presidenta ha señalado que Cantabria "quiere pisar el acelerador" con proyectos estratégicos que supondrán "un gran salto adelante". Ha citado la inminente puesta en marcha del proyecto Altamira, "el campus tecnológico y el centro de datos más avanzado del sur de Europa", y otros como el nuevo MUPAC, el centro asociado del Reina Sofía o el proyecto Faro Santander, que convertirán a la región en "un referente europeo del turismo cultural".

Raúl Lucio Buruaga en el mensaje navideño

Una región dividida no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas" María José Sáenz de Buruaga Presidenta de Cantabria

Para lograr esos objetivos, Buruaga ha reclamado un "Gobierno de la Nación que respete a los cántabros y no nos quite lo que nos corresponde para pagar favores al independentismo". Ha advertido que es urgente "romper nuestro aislamiento con el resto de España y conectarnos con Europa". En clave regional, ha hecho un llamamiento a la clase política para contagiarse del "espíritu de la Navidad" y recuperar "la buena voluntad, la serenidad y el sentido de región", pues, ha sentenciado, "una región dividida no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, porque no genera confianza".

Deseo que Cantabria vuelva a ser el propósito compartido" María José Sáenz de Buruaga Presidenta de Cantabria

Finalmente, la presidenta ha cerrado su intervención con una reflexión sobre el significado de la Navidad, "el origen de la cultura cristiana" y "el mensaje de fraternidad y solidaridad que debemos preservar". "Deseo que Cantabria vuelva a ser el propósito compartido", ha expresado, antes de desear a todas las familias una feliz Navidad y un próspero 2026, pidiendo conservar la ilusión de los niños "a la hora de afrontar nuestros proyectos y decisiones como ciudadanos de esta gran región".