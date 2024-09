Buruaga acudirá a la reunión con Sánchez, si la llama, pero no para negociar la financiación

La presidenta de Cantabria, la popular María José Sáenz de Buruaga, acudirá a una reunión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero en "ningún caso" para negociar cualquier cuestión relacionada con el sistema de financiación autonómica, que es un asunto que exige "multilateralidad".

Fuentes del Ejecutivo han respondido de este modo a la propuesta de reuniones bilaterales con mandatarios autonómicos lanzada por el presidente del Gobierno, y a la que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado pidiendo a los de su partido que rechacen estos encuentros.

La Presidenta de Cantabria lleva esperando más de un año para reunirse con Sánchez

Las mismas fuentes han apuntado que Cantabria siempre ha defendido que la financiación autonómica es un asunto que debe abordarse desde la multilateralidad. "Lo que es de todos se tiene que decidir entre todos", han subrayado, por lo que Sánchez "debería convocar una Conferencia de Presidentes para hablar de financiación autonómica y explicar su pacto con los independentistas".

Ahora bien, desde el Gobierno también han recordado que la presidenta de Cantabria tiene solicitada desde su investidura una reunión con Sánchez. "Si la llama, irá porque está deseando poder trasladarle personalmente la agenda de reivindicaciones y la larga lista de asignaturas pendientes con la región", han indicado.

Pero han precisado que "en ningún caso" Buruaga se va a sentar a negociar de manera bilateral "cualquier cuestión relacionada con el sistema de financiación autonómica, que es un asunto que exige multilateralidad".

"Lo que es de todos se debe decidir entre todos y no entre dos, y eso es lo que queremos todos", han concluido.

manos libres

El presidente del PP ha dado vía libre a sus barones para reunirse o no con Sánchez

La dirección nacional del PP dejará en manos de sus 'barones' territoriales si acuden a reuniones bilaterales con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de que este haya anunciado una ronda para verse con cada uno de los presidentes de forma individual en el Palacio de la Moncloa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este jueves a los presidentes del PP que no se sienten con Pedro Sánchez de forma bilateral mientras no haya una Conferencia de Presidentes. A su entender, va a intentar "sobornarles" uno a uno en La Moncloa buscando "blanquear la ruptura territorial" y no pueden seguirle en "su estrategia de intentar comprar" a las comunidades.

Poco después de las palabras de Ayuso, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y posteriormente su homóloga de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, han defendido verse con el presidente del Gobierno para hablar de asuntos que afectan a su comunidad. Pero han asegurado que no mantenderán una negociación bilateral sobre cuestiones que afectan a otros territorios, como es el caso de la financiación autonómica, que ha remarcado Buruaga.