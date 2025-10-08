¿Sabes qué hacen las agencias de viajes de Cantabria para conseguir plazas del Imserso? "Una pecera con mil viajes..."

Seguro que si estás jubilado desde hace tiempo y te gusta viajar, ya tienes controladas estas fechas. Y es que comienza la venta de viajes del Imserso para la temporada 25-26. Lo hace, solo este miércoles 8 de octubre, para usuarios preferentes designados por sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral.

Este jueves será el día fuerte, en el que la mayoría de jubilados podrán acudir a una agencia de viajes y escoger destino. Si hay plazas disponibles, el viernes se pondrán a la venta las plazas restantes. Es una forma de hacer turismo cómoda y asequible, si lo comparamos con los precios habituales para cualquier viajero. Fíjate, 10 días en Canarias con transporte incluido, cuesta 405 euros, y eso que la tarifa ha subido respecto al año pasado.

"cada año es peor, más de 5.000 jubilados y mil plazas menos..."

Los jubilados disfrutan, pero se multiplica el trabajo de las agencias, sobre todo este mes. Además, deben afrontar que cada vez hay más peticiones y menos plazas.

COPE Cantabria habló de este tema con Patricia González Torre, directora de la agencia de viajes “Santander Travel”, en Maliaño. Para ella, "llevamos más de 30 años haciendo viajes del Imserso, y cada año nos sorprende porque cada año hay menos plazas, unos 5.000 jubilados más y unas 1.000 plazas menos, con lo cual cada año lo tenemos peor".

Cada vez hay menos plazas para jubilados en los viajes del IMSERSO

¿cómo se asignan las plazas? "todas las agencias como locas..."

Quizá no tengas muy claro cuál es la dinámica de una agencia de viajes a la hora de cerrar estos viajes, saber cómo es el trabajo de los profesionales que atienden a los jubilados que quieren aprovecharse de las ventajas de este tipo de desplazamientos fuera de Cantabria.

González Torre explica que "esto es un poco suerte, porque no se puede hacer nada hasta el día que están acreditados. Por mucho que la gente piense que hacemos malabares, o que a uno le metemos y al otro no, esto va todo por ordenador y por DNI. Es decir, si uno está acreditado para el día 9, hasta el día 9 a las 9:00 de la mañana no se puede hacer nada. ¿Y qué pasa? Pues que aquí somos todas las agencias a coger como locos... Es como si hubiese una pecera con 1000 viajes y el que primero pesca el pez, pues es el primero que se lo lleva".

Preguntada por si los viajeros tienen que estar muy atentos y despiertos para 'cazar' la mejor oferta y el día adecuado, Patricia sonríe: "Ah, no, ellos nada... Ellos de avispados nada. Yo acabo de llamar a un señor para decirle un viaje y estaba en la cama. Ellos están muy tranquilos ya. Nos dejan las cartas y confían en nosotras, la verdad".

Esto es un poco de suerte... Aunque la gente piense que elegimos a quién le toca, todo va por ordenador" Patricia González Torre Directora de la agencia de viajes "Santander Travel" de Maliaño

Pareja de ancianos sentados frente al mar

¿Qué quieren los jubilados cántabros? "canarias es la niña bonita"

El destino predilecto de los usuarios cántabros del Imserso es un lugar con buena climatología y tranquilo. Según González Torre, "Canarias es la niña bonita, que es donde menos plazas hay, y es horroroso... Es más, en este primer día he tenido cartas de gente de Canarias, y ya no les he podido dar lo que han pedido".

"Mañana va a ser prácticamente imposible conseguir Canarias, y luego en cuanto a costas es Benidorm y todo lo que es el sur de España. La gente lo que busca es un poco de buen tiempo y de sol en invierno. Entonces, donde mejor hace, pues es donde quieren ir".

La búsqueda del buen tiempo es la opción preferida de los jubilados cántabros

¿son rentables estos viajes para las agencias? "Es ingrato"

El esfuerzo que las agencias destinan este mes para cuadrar los viajes del Imserso para los jubilados cántabros debería merecer la pena, al menos en el apartado económico. Preguntada si es rentable para "Santander Travel", González Torre reconoce que "a mí nadie me ha puesto una pistola en el cuello y me ha dicho, 'Vende Imserso...'. No puedo negarme a hacerlo, y cuando lo hago es porque me compensa, porque claro, no vendo 10 viajes... Aunque es muy poco dinero lo que nos dan, pues multiplicado por mucho, pues nos da una cantidad. Luego sí que es cierto que nos genera clientes para otros viajes".

"Es un trabajo ingrato, Es un mes bueno, sin más. Es mucho trabajo, mucho goteo, porque nos preguntan durante todo el año si queda alguna plaza, vienen aquí a pagar en vez de ir al banco... Entonces, es un trabajo todo el año, pero el beneficio se da en un mes, con lo cual el porcentaje de ganancia o beneficio es mínimo".