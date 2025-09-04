La advertencia de las gasolineras de Cantabria si abusas de los combustibles low-cost: "Carta de defunción"

Si hablamos de la economía de nuestro día a día, de cómo nos podemos ahorrar unos cuantos euros, nos fijamos, por ejemplo, en algo que hacemos casi todos al menos un par de veces al mes, echar gasolina a nuestro vehículo.

Quien más quien menos controla las fluctuaciones que hay en épocas concretas del año, ya sea en puentes, inicio y fin de verano, entrada del fin de semana... Pero sí existe la percepción de que cada vez hay más estaciones de servicio low-cost en Cantabria, de gasolineras más baratas. En la región hay un total de 147.

La realidad es que las gasolineras baratas siguen ganando terreno, y la razón es obvia; si hoy de media repostar nos cuesta 1´5 euros por litro de gasolina, en una estación low-cost el precio es 30 céntimos más barato por litro.

Surtidores de gasolina

Nos preguntamos si ese combustible más barato que el de las estaciones denominadas 'Premium' (de marcas establecidas desde hace décadas en España) es peor, o dañino para nuestros vehículos. Para ello, COPE Cantabria charló este jueves 4 de septiembre con Nacho Rabadán, director de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

La pregunta es clara: ¿Es peor la gasolina de estaciones de servicio low-cost? Rabadán es tajante: "Es una gasolina perfectamente válida. Vamos a ir a al titular fácil; toda la gasolina es igual, por lo menos toda la base de la gasolina es igual. Otra cosa es que cada marca introduce aditivos a sus propios carburantes. No tiene por qué afectar al coche; solo que si uno utiliza un combustible 'premium', lo que sí que va a notar es que tiene más rendimiento".

"Esto se nota a la larga, verá cómo probablemente el kilometraje que pueda hacer por depósito sea mayor, o que el coche va más fino, como solemos decir. Pero en un repostaje es muy difícil notarlo, hay que ser un conductor muy experto como para notarlo, muy exigente".

Estación de servicio de gasolina

Una clave del negocio de gasolineras baratas es el autoservicio, sin que nadie reposte por ti, ni que nadie te cobre en un mostrador. A la larga, podría repercutir en el empleo local, sobre todo en zonas rurales. Ramadán asegura que "el cierre de una estación de servicio es la carta de defunción de una zona rural. Las administraciones muchas veces se empeñan en, por ejemplo, poner 5G en la plaza del pueblo; ¿de qué me vale tenerlo si luego me tengo que hacer 60 km, 30 de ida y 30 de vuelta para poder repostar mi coche...?

"Es verdad que hay más estaciones de servicio, muchas de ellas low-cost, pero en los entornos urbanos, en las grandes ciudades y sus alrededores; pero tenemos un serio problema con las estaciones de servicio en el mundo rural. Están cerrando muchas y esto tiene unas consecuencias muy negativas, no solo para esos negocios que dejan de funcionar, sino para todas las comarcas cercanas que dejan de tener esa gasolinera".

Trabajador de una estación de servicio repostando gasolina

Para finalizar, Rabadán quiere dejar claro que no hay preocupación por la implantación, cada vez mayor en España y Cantabria, de diferentes empresas de combustible ni de la inmensa oferta que existe hoy en día, comparándolo con hace una o dos décadas: "No estamos asustados porque haya competencia, siempre que la competencia sea sana, leal y en igualdad de condiciones".

"Habrá quien quiera que le reposte el expendedor el carburante, quien quiera servírselo uno mismo, quien vaya buscando precio, o quien vaya buscando muchos servicios. Como se suele decir, 'doctores tiene la santa madre iglesia', ¿no...?".