Cáceres, provincia clave para la mayoría absoluta del PP en las elecciones

La provincia de Cáceres puede ser clave en las próximas elecciones para que el Partido Popular consiga el ansiado escaño 33, el que le daría la mayoría absoluta. Así lo ha explicado el presidente de la asociación de comunicación política ACOP, Óscar Álvarez, quien analiza una situación muy ajustada que se decidirá por los restos que reparte el sistema D'Hondt.

La batalla por el último diputado

Según explica el experto, la lucha por los últimos escaños se presenta muy reñida y se disputará principalmente con el PSOE y Unidas por Extremadura, a pesar del notable crecimiento que se le augura a VOX. "Es una pelea bastante bastante encarnizada por esos últimos diputados", ha señalado Álvarez.

Las encuestas apuntan a que VOX podría duplicar sus resultados en la provincia, pasando del 8,5% de apoyo a cerca del 16% o 17%. Sin embargo, este crecimiento no procedería de un trasvase de votos desde el PP, sino de la captación de nuevos votantes, sobre todo jóvenes de entre 18 y 24 años, y de personas que anteriormente se abstenían.

Asamblea de Extremadura Resultados en la provincia de Cáceres en las elecciones de mayo del 2023

El voto femenino como oportunidad estratégica

Álvarez considera que "el Partido Popular tiene una oportunidad estratégica" para captar al electorado desanimado de la izquierda. El experto señala que el electorado socialista está "muy desmovilizado", especialmente el voto femenino, a raíz de los recientes casos de agresiones sexuales que han afectado al partido.

El voto femenino será clave el domingo

En este contexto, el hecho de que la candidata popular, María Guardiola, sea mujer y de Cáceres se presenta como un factor fundamental para desmovilizar aún más al electorado femenino socialista y, en segundo lugar, para intentar atraer su voto. El PP ha superado ampliamente el 40% del apoyo en las últimas elecciones, un techo que ahora busca sobrepasar en municipios como Montehermoso, Moraleja o Talayuela.

La ausencia en el debate, una decisión "arriesgada"

Uno de los puntos críticos de la campaña será la ausencia de la candidata popular en el debate de Radiotelevisión Española, una decisión que el experto califica como muy arriesgada. Aunque la estrategia electoral a veces aconseja una exposición mínima para los candidatos que van al alza, Álvarez opina que "el espacio que tú no ocupas te lo ocupan otros".

Según el presidente de COOP, acudir a los debates es fundamental para defender temas clave para la provincia, como el futuro de la central nuclear de Almaraz, y para evitar que los rivales impongan su mensaje. "Ser protagonista por ausencia nunca es bueno porque siempre tienes una oportunidad de explicar tu proyecto", ha concluido.