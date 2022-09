A Alicia no se le olvidará en mucho tiempo la pesadilla que ha vivido en las urgencias del hospital de Laredo. Su madre, de 89 años y con demencia senil, tuvo que acudir a este servicio desde el municipio de Ruesga después de caerse y darse un golpe en la cabeza.

Llegó al hospital a las 16.45 de este lunes y ahí comenzó el calvario que ha relatado en Cope Cantabria. Con el centro colapsado su madre permaneció durante horas “tirada”en un pasillo para ser atendida. A pesar de sus protestas, tuvo que esperar hasta las once de la noche para recibir atención médica.

“El servicio de urgencias es un caos, su protocolo no funciona porque no hay personal. Hemos esperado casi 8 horas para que nos hagan una miserable analítica. Es inadmisible que una anciana de 89 años con demencia esté tirada en un pasillo de la sanidad pública 7 horas hasta que alguien se digna a verla”.

Sin embargo, lo peor aún no había llegado. Tras comprobar que su dolencia no era grave y recibir el alta a la 1 de la mañana, tuvo que esperar otras 8 horas para que una ambulancia la trasladase hasta su casa en Ruesga.

“Solicitamos la ambulancia pasada la 1 de la mañana. A las 4 vino una con un conductor pero no pudimos trasladarla porque para acceder a su casa necesita ayuda y el conductor dijo que él solo no podía. Después de esperar otras 4 horas, a las 9 de la mañana llega la ambulancia. "El servicio no tiene nombre, es un horror”.

Y es que la propia empresa Ambuibérica le confirmó que solo tienen 3 ambulancias operativas de noche para toda la región y sin técnico sanitario de apoyo.

“No vuelvo a pisar el hospital de Laredo salvo que me muera en ese momento. Es un servicio caótico", asegura Alicia y lo de las ambulancias es "inadmisible".

Según los trabajadores, la empresa concesionaria del servicio de ambulancias ha reducido su plantilla en más de 100 empleados. A pesar de dar un mal servicio, Sanidad decidió prorrogar en marzo el contrato de forma unilateral.