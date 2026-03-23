El trampolín al empleo juvenil en Cantabria: el exitoso método que roza el 90% de inserción laboral

Un total de 40 jóvenes de Santander y Torrelavega han comenzado su participación en las nuevas lanzaderas de empleo impulsadas por el Gobierno de Cantabria. Este programa gratuito de orientación laboral, gestionado a través del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), busca mejorar la empleabilidad de personas sin trabajo con un enfoque práctico y adaptado al mercado actual.

Perfiles heterogéneos y claves del éxito

Durante seis meses, los participantes, con edades comprendidas entre los 21 y 29 años, trabajan en grupos para potenciar sus habilidades. La selección busca perfiles heterogéneos para que "todo tipo de condición de personas jóvenes, con estudios o sin ellos, puedan ser beneficiarios", según ha explicado la directora del EMCAN, Lucía Serrano. El programa se centra en el autoconocimiento, la comunicación y el entrenamiento en entrevistas de trabajo.

Una de las claves del programa es el contacto directo con el tejido empresarial. Lucía Serrano ha destacado la colaboración de muchas compañías para transmitir a los jóvenes qué perfiles buscan y cuáles son sus necesidades de contratación. Los participantes realizan visitas y participan en actividades como un ‘Speed Dating’ laboral para presentar directamente sus competencias a reclutadores.

Hay mucho talento en Cantabria y hay que saber venderse, y en eso consiste este programa" Lucía Serrano Directora del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN)

El objetivo es que los jóvenes aprendan a mostrar su potencial: "Hay mucho talento y hay que saber venderse, y en eso consiste este programa, en saber sacar todo lo bueno que cada uno tiene para ofrecer al mercado laboral", ha afirmado Serrano. Para ello, reciben formación en varios aspectos como las redes sociales, y competencias clave como el trabajo en equipo o la inteligencia emocional.

Gobierno de Cantabria Jóvenes integrantes en la lanzadera de empleo juvenil de Cantabria

Un porcentaje de inserción "altísimo"

Los resultados avalan la eficacia de la iniciativa. La directora del EMCAN ha calificado el porcentaje de inserción laboral como "altísimo", detallando que la tasa general (jóvenes y mayores)en la última edición alcanzó un 76,18 %. En el caso de las lanzaderas específicas para jóvenes, las cifras fueron aún más notables: Torrelavega registró un 71,43 % y Santander alcanzó un 86,36 % de inserción.

El porcentaje de inserción laboral es altísimo; en la última edición del 71% en Torrelavega y del 86% en Santander" Lucía Serrano Directora del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN)

"Es un porcentaje de inserción muy alto", ha sentenciado Serrano, quien confirma que el Gobierno de Cantabria seguirá apostando por este modelo con convocatorias anuales. La iniciativa no solo se enfoca en los jóvenes, sino que este año se ha extendido para incluir a mayores de 45 años como novedad en Suances, reconociendo la necesidad de apoyar a todos los colectivos en su búsqueda de empleo.