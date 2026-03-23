El Muram de Cartagena recupera dos de sus joyas e incorpora una nueva obra de Wssel de Guimbarda

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ha restaurado dos obras destacadas de la colección permanente del Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena (Muram). Se trata del 'Autorretrato' (1950), de Antoni Tàpies, y 'Ángeles músicos' (1954), del pintor murciano José Antonio Molina Sánchez. Las piezas ya se pueden visitar en el museo cartagenero tras su presentación.

Dos obras clave

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha subrayado que "la restauración de estas piezas demuestra el compromiso del Gobierno regional con la conservación y puesta en valor del patrimonio artístico de la Región de Murcia, garantizando que piezas fundamentales de nuestra historia cultural puedan seguir siendo disfrutadas por las generaciones presentes y futuras". Ambas intervenciones han sido realizadas en el Centro de Restauración de la Región de Murcia.

Sobre la obra de Tàpies, uno de los artistas más influyentes del arte español del siglo XX, la consejera ha destacado que "se trata de una pieza clave para comprender los inicios de uno de los creadores más influyentes del arte contemporáneo". La obra fue realizada en un momento decisivo de su trayectoria, donde según la consejera "ya se perciben las claves que marcarían su evolución posterior".

En el caso de 'Ángeles músicos', de José Antonio Molina Sánchez, ha señalado que "su presencia en el Muram es esencial para entender la evolución del arte moderno en la Región de Murcia y reconocer la figura de un artista profundamente vinculado a nuestra tierra y muy querido por el público".

Donación de Wssel de Guimbarda

Durante el acto también se ha puesto en valor la reciente donación al museo de la obra 'Virgen del Carmen', del pintor Manuel Wssel de Guimbarda, por parte de las hijas de María del Carmen Clemente Paredes. La consejera ha agradecido el gesto, que ha calificado como "un acto de generosidad que contribuye a enriquecer el patrimonio artístico de todos los murcianos y a reforzar el vínculo entre el museo y la ciudad de Cartagena".

Wssel de Guimbarda, nacido en Cuba pero con un estrecho vínculo a la ciudad portuaria, fue una figura fundamental del arte regional del siglo XIX y uno de los principales representantes de la corriente decorativista de la época. Su etapa cartagenera, entre 1886 y 1907, coincidió con un momento de gran desarrollo cultural en la ciudad.

La obra donada se expondrá en la capilla del Palacio Aguirre, sede del Muram, un espacio vinculado al contexto artístico y modernista de la Cartagena de finales del siglo XIX. "Esta incorporación supone, no solo un enriquecimiento de la colección del museo, sino también un reconocimiento a la memoria artística de Cartagena y al legado de uno de los pintores más representativos de su historia", ha concluido la consejera.