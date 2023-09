En torno a treinta personas viven en la calle en Santander: "No es ajeno, puede pasar a cualquiera"

Santander amanecía este martes con la triste noticia del fallecimiento de una persona sin techo en la calle Isabel II, a la entrada de la capital de Cantabria. Por ello, en COPE hemos puesto la lupa en las condiciones en las que vive todo este colectivo de la población. Se trata de un problema que va en aumento y que afecta a más de 500 personas en toda nuestra región.

La Asociación Nueva Vida se encarga desde hace más de veinte años dedicándose a promover el pleno desarrollo de los derechos humanos de todas las personas, especialmente, de aquellas que se encuentran en una situación de desprotección. Desde hace más de 20 años atendemos a población privada de libertad, mujeres prostituidas, migrantes bajo protección internacional y personas o familias en riesgo de exclusión.

Su portavoz, Julio David García, cuenta que la supervivencia de este colectivo es especialmente complicada en épocas de invierno por la dureza del clima, pero eso no evita que en verano se produzcan casos como el hallazgo del cuerpo sin vida del mendigo de la calle Isabel II. Se trata de una realidad que para muchos es ajena, pero que desde la asociación Nueva Vida, se ha convertido en una situación desgraciadamente frecuente.

En Santander hay treinta personas viviendo constantemente en la calle, muchos de ellos no quieren acudir a ningún centro de acogida debido a severos problemas de salud mental o consumo de drogas.

Susto en las primeras horas de la mañana

El cadáver de un hombre ha sido encontrado a primera hora de este martes en la calle Isabel II, en principio sin signos de violencia. Según han informado fuentes de la Policía Nacional, el cuerpo ha sido trasladado a la entrada de un comercio de la citada vía, donde permanece a la espera del forense para el posterior levantamiento del cadáver.

No han trascendido más datos por el momento y las hipótesis apuntan a que el hombre transitaba por la calle cuando por causas desconocidas ha fallecido. Al parecer era un indigente que pernoctaba a la entrada del comercio donde ha sido hallado. Así lo han apuntado fuentes de la Policía Nacional y del centro de salud situado en dicha calle, algunos de cuyos profesionales han acudido al lugar y han realizado maniobras de reanimación al fallecido.

Según han relatado estos últimos a Europa Press, cuando entraban a trabajar esta mañana otro de los indigentes que pasa la noche en ese lugar ha avisado de que su compañero no se había despertado. Los sanitarios que se han acercado han iniciado maniobras de reanimación a este último, aunque han comprobado que ya había fallecido.

Tras dar aviso, se han personado en el lugar personal del servicio de urgencias del 061 y de la Policía Nacional, que tras confirmar el fallecimiento, han permanecido a la espera del forense para el levantamiento del cadáver. "Son siete indigentes que duermen allí todos los días", ha explicado a esta agencia una portavoz del Centro de Salud de Isabel II, situado enfrente del comercio, una zapatería, donde se han producido los hechos.

Desde la Policía Nacional, que fue avisada de lo ocurrido por la Policía Local, han precisado que el cadáver no presentaba, en principio, signos de violencia y se trata de un fallecimiento en el que "no hay indicios de criminalidad". Por el momento no han trascendido datos sobre la identidad del fallecido, al parecer un hombre "joven", ni sobre otros detalles de lo ocurrido.