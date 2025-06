Si tienes menos de 45 años y vives con tus padres, esta decisión del Gobierno de Cantabria te puede interesar: "Ahora sí"

¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene un ciudadano cántabro a día de hoy con respecto a su futuro? Seguramente muchos de vosotros y de vosotras estéis pensando en lo mismo, sobre todo si no superáis los 45 años de edad. La vivienda.

Hay un alto porcentaje de la población que no dispone de los ingresos suficientes como para poder independizarse. Pues bien, esto puede cambiar. A partir de marzo de 2026 se pondrá en marcha una línea de avales públicos para que los menores de 45 años puedan comprarse su primera vivienda.

¿Será un respiro para quienes buscan casa? ¿Cómo puede impactar en el mercado de la región? Para Nacho Aja, director financiero de Afilia, "la medida es muy positiva, sobre todo para muchos jóvenes que a día de hoy tienen un salario muy estable, pero no disponen de esa capacidad de ahorro que te exigen para comprar tu primera vivienda".

"Normalmente, los bancos suelen financiar un 80%, pero el 20% restante a los jóvenes se les hace cuesta arriba, y esta medida, les puede ayudar mucho", asegura Aja.

requisitos

Esta iniciativa busca abrir las puertas a quienes tienen dificultades para acceder a una hipoteca, siempre que cumplan unos requisitos sencillos. "Para que te den esta hipoteca, los salarios tienen que existir. No vale que no trabajes y no tengas un salario, simplemente, te dan un poco más de financiación para que puedas acceder a tu primera vivienda", explica Aja.

proyectos y obras en ejecucion

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha formalizado la firma del contrato de colaboración público-privada con la empresa adjudicataria Cobus Homes S.L., encargada de la construcción de 212 viviendas en régimen de alquiler asequible, que se distribuirán por seis municipios de la región y que pasarán a formar parte del actual Parque Público de Vivienda de Cantabria.

Un proyecto que, tal y como ha recordado el titular del área, Roberto Media, contará con una inversión de más de 36 millones de euros y estará financiada con fondos europeos. Además, durante un periodo de 75 años, la adjudicataria dispondrá del derecho de superficie para la explotación de estos inmuebles, aunque será el Gobierno de Cantabria el que continúe controlando su precio y acceso en las mismas condiciones que en el resto de promociones públicas.

Estas 212 viviendas, que forman parte del primer Plan anunciado por la presidenta Buruaga para la construcción de 285 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible, se ejecutarán en seis municipios: 42 en Torrelavega, en la zona del Valle, en Sierrapando; 39 en Reinosa, en el solar de la Antigua Clínica en la Avenida Castilla; 37 en Laredo, en el sector VI del PGOU; 36 en Santa Cruz de Bezana, en la Avenida de la Libertad en Mompía; 30 en Polanco, en el Barrio Mijares de Rumoroso; y 28 en Santoña, en la calle Celestino del Piélago.

También ha explicado que las ocho viviendas que se están ejecutando en Santillana del Mar, con una inversión de más de un millón de euros, "van a muy buen ritmo" y que las 19 de Reinosa, a las que se han destinado seis millones de euros, están en su fase final.

Por otro lado, Media ha anunciado que en los próximos días se licitará la ejecución de las obras de otras 15 viviendas en el barrio el Zapatón y 10 en la Inmobiliaria, todas ellas en el municipio de Torrelavega, con una inversión superior a los 3,5 millones de euros.