El refrán popular sobre Santander que muchas personas cumplen tras visitar la ciudad: "No es verdad"

El refranero popular está lleno de dichos que hacen referencia a pueblos y ciudades de España. Dicen que el refranero es sabio y que tiene un dicho acertado para cada situación, aunque en algunas ocasiones no guste mucho a los vecinos del lugar.

En más de una ocasión te habrán dicho eso de: “no te vayas por los cerros de Úbeda” cuando no centrabas tu explicación sobre un asunto. Cuanta la historia que el dicho viene de cuando en la mitad de la batalla por volver a tener la posesión de Úbeda, el rey de Castilla, Alfonso VIII, se dio cuenta de que faltaba un escuadrón y preguntó por él a su alférez. Este le respondió que se había perdido por los cerros de Úbeda.





En otras ocasiones, cuanto te han pillado ausente en una conversación te habrán soltado eso de: “parece que estas en Babia”. Babia es un precioso paraje de la montaña leonesa al que se iban a desconectar los reyes de León para estar tranquilos y desconectar de las maquinaciones de la corte.





Lo de levantarse de un sitio para hacer algo y al volver haberte quedado sin silla es otro clásico con respuesta refranera: “el que se fue a Sevilla perdió su silla”.

Para entender este dicho hay que situarse en la Sevilla de 1460. El arzobispo de entonces, Alfonso de Fonseca, nombró arzobispo de Santiago de Compostela a un sobrino sin experiencia para el cargo. Al llegar este a Compostela y ante una revuelta que no sabía controlar, el tío le propuso cambiar de silla episcopal hasta calmar los ánimos gallegos. Cuando el tío quiso regresar a su Sevilla natal, se encontró con que el sobrino no quería volver a cambiar de silla.





Si lo que te ha ocurrido es que has pasado la noche en vela por alguna razón a buen seguro que a la mañana siguiente habrás dicho aquello de haber “tenido una noche toledana”.

En este caso, la historia nos lleva hasta la noche de San Juan, cuando las mujeres de Toledo creían que se casarían son el hombre del que escucharan decir su nombre pasada la medianoche y por eso no dormían del nerviosismo.





Refranes, dichos populares que no ofenden a sus vecinos y que estos suelen llevar a gala.

No ocurre lo mismo con uno que hace referencia a Santander y que ha puesto a los santanderinos en pie de guerra tras verlo reflejado en el cartel de una exposición en el Muelle de Calderón,centro de la capital cántabra.

Dicho popular que se pierde en la noche de los tiempos y que lo que invitaba era a no quedarse en Santander más tiempo del estrictamente necesario porque no había nada que hacer allí. Otros encuentran un significado más oscuro y aseguran que lo que quiere decir esta frase es que a la capital de Cantabria no se venía a nada bonito.

Sea cual sea la explicación, ver la frase “Cagar y volver” en un cartel colocado en pleno centro de Santander no ha gustado mucho.





El cartel, obra de Jesús Allende, forma parte de la exposición Tipos23que pretende potenciar el tejido artístico local.

La polémica ha llegado hasta el Ayuntamiento de Santander donde el PRC ha pedido su inmediata retirada, al tiempo que la alcaldesa de la capital, Gema Igual, ha defendido su instalación al formar parte de una colección elegida por un jurado. Aunque acto seguido, Igual sí ha reconocido que “le sobran las palabras malsonantes”.

Lo mejor para sus detractores es que la exposición finaliza el 11 de diciembre.