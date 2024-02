Qué son y cómo se gestionan las listas de espera. "Todos hemos estado alguna vez en una"

El Sistema Nacional de Salud define la existencia de tres tipos de listas de espera sanitarias:la de primeras consultas, en la que el paciente que tiene una enfermedad entra cuando pide una cita en atención primaria; la de pruebas diagnósticas, aquella en la que se inscribe al paciente cuando desde atención primaria o desde una especialidad se ordena una prueba de cualquier tipo; la quirúrgica, la lista en la que entra un paciente cuando un especialista ordena una intervención.

De esta manera, todos los ciudadanos que a lo largo de su vida hayan pedido una cita, una consulta, a su médico de cabecera han estado, al menos, en una lista de espera. “Si el paciente es derivado a un especialista, saldrá de la lista cuando ese especialista le vea” cuenta en COPE Cantabria Miguel Ángel Soria, subdirector gerente del hospital Marqués de Valdecilla.

La salida de las listas de espera, no solo se produce cuando el facultativo de atención primaria ve al paciente, o se realiza la prueba o la intervención quirúrgica, se produce también por otros motivos:

Cuando el paciente no acude de manera injustificada.

Si cuando se avisa al paciente para una prueba o intervención, el paciente las rechaza.

Si durante el tiempo de espera para una intervención, el paciente enferma de otras patologías que impiden realizar la prueba u operación.

Para el buen funcionamiento del sistema, ha recordado Miguel Ángel Soria, es fundamental que los ciudadanos tengan al día sus datos de contacto, tanto el número de teléfono como la dirección de la vivienda habitual. “En muchas ocasiones, los ciudadanos cambien de número de teléfono y no lo notifican al Servicio Cántabro de Salud y lo que hace difícil localizarlos”

En cualquier caso, existe un protocolo a la hora de avisar a los pacientes, ya que no basta con que no cojan una llamada para que salud, los saque de las listas de espera” recuerda el subdirector gerente de Valdecilla. “No se saca a nadie de una lista de espera porque no coja la primera llamad que le hacemos”.

De hecho, el protocolo con el que funciona el Servicio Cántabro de Salud establece que al menos hay que llamar tres veces al paciente en tres momentos distintos del día. Si no se consigue contactar con él, se le envía una carta y cuando es necesario un burofax.

Soria reconoce la complejidad de gestionar las listas de espera en una comunidad que realiza al año 40.000 intervenciones, 300.000 primeras consultas y cerca de 700.000 pruebas médicas.