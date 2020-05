Ya puedes volver a visitar de forma segura el Centro Botín en Santander

El Centro Botín abre de nuevo sus puertas para que los ciudadanos de Santander y Cantabria puedan volver a disfrutar de su propuesta artística, formativa y cultural. El próximo martes 12 de mayo podrán nuevamente visitarse las exposiciones que albergan sus salas: En la segunda planta la exposición ASYOU GO (Châteaux en Espagne), del artista albanes Anri Sala, y en la primera la muestra “Coleccionando Procesos. 25 años de Itinerarios”, que conmemora el vigésimo quinto aniversario de la serie Itinerarios, así como la sala permanente “Retratos: Esencia y Expresión” con los retratos de grandes maestros del siglo XX cedidos a la Fundación por Jaime Botín, Patrono de la Fundación Botín.

Según el director general de la Fundación Botín, Íñigo Sáenz de Miera, “La Fundación Botín ha querido abrir el centro de arte en cuanto ha sido posible para contribuir a la reactivación de la actividad y de la economía convencida de que, ahora más que nunca, las artes pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo personal y social”.

Con la vista puesta en el próximo martes, el Centro Botín ha adaptado su funcionamiento y el desarrollo de sus actividades para que los visitantes puedan disfrutar del arte y la cultura de una forma tranquila y segura, con un horario provisional de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposiciones actuales

ANRI SALA. AS YOU GO (CHÂTEAUX EN ESPAGNE)

Sala 2. Comisario: Benjamin Weil, director artístico del Centro Botín

Afincado en Berlín, el albanés Anri Sala (Tirana, Albania, 1974) es capaz de indagar en lo más profundo de los modos no verbales de comunicación gracias a su portentosa técnica narrativa. La música y el movimiento son claves en su trabajo y conforman la temática de gran parte de sus instalaciones sonoras y videográficas, así como de sus obras escultóricas, que a menudo adoptan la forma de instrumentos musicales autoejecutables.

En este nuevo proyecto para el Centro Botín, Sala propone una reflexión sobre nuestra forma de relacionarnos con la imagen en una era caracterizada por la saturación mediática. La muestra implica una doble idea de movimiento: el inherente a una obra basada en el tiempo, que se apoya en la música y la imagen fílmica; y el del visitante, que crea una experiencia propia al entrar en la sala de exposiciones.

COLECCIONANDO PROCESOS: 25 AÑOS DE ITINERARIOS

Sala 1. Comisario: Benjamin Weil, director artístico del Centro Botín

El Centro Botín inauguró a finales de 2019 esta exposición que conmemora el vigésimo quinto aniversario de la serie Itinerarios, realizando para ello una cuidada selección de veinticinco artistas, antiguos beneficiarios de las Becas de Artes Plásticas de la Fundación Botín en estos veinticinco años de existencia, reflejando así el compromiso de la institución con el arte más reciente y dando testimonio de la historia del arte contemporáneo en el cambio de siglo.

En la muestra pueden verse obras de Lara Almarcegui, Basma Alsharif, Leonor Antunes, Javier Arce, Erick Beltrán, David Bestué, Bleda y Rosa, Nuno Cera, Patricia Dauder, Patricia Esquivias, Karlos Gil, Carlos Irijalba, Adrià Julià, Juan López, Rogelio López Cuenca, Renata Lucas, Mateo Maté, Jorge Méndez Blake, Regina de Miguel, Leticia Ramos, Fernando Sánchez Castillo, Teresa Solar Abboud, Leonor Serrano Rivas, Jorge Yergui y David Zink Yi.

RETRATOS: ESENCIA Y EXPRESIÓN

Sala 1. Exposición permanente.

Una selección de ocho obras procedentes de la colección de arte de Jaime Botín, patrono de la Fundación Botín, se exponen de forma permanente en el Centro Botín. Cronológicamente, el conjunto refleja casi en su totalidad el arte del siglo XX, iniciándose con Figura de medio cuerpo, creada por Isidre Nonell en 1907, y cerrándose con Self Portrait with Injured Eye, pintada por Francis Bacon en 1972. Otras obras que se exponen ya en esta sala son Femme espagnole (1917) de Henri Matisse; Arlequín (1918) de Juan Gris; Al baño. Valencia (1908) de Joaquín Sorolla; Mujer de rojo (1931) de Daniel Vázquez Díaz; El constructor de caretas (1944) de José Gutiérrez Solana y Retrato de mi madre (1942) de Pancho Cossío.