El PSOE de San Vicente pide la dimisión de la alcaldesa Charo Urquiza elegida con los votos del PP

El Partido Socialista de San Vicente de la Barquera ha solicitado este lunes la dimisión de la alcaldesa Charo Urquiza, tan solo 48 horas después de ser nombrada con los votos de los cinco concejales del Partido Popular.

Para los socialistas, la decisión de Urquiza de aceptar el bastón de mando es una traición a los militantes y exigen su salida del partido. Este martes está convocada incluso una concentración de protesta.

La sorpresa saltó el sábado cuando los concejales del Partido Popular le dieron su apoyo a la única concejala del PSOE para evitar que fuese nombrada alcaldesa la independiente África Álvarez, que había ganado las elecciones el pasado 28 de mayo.

“No imaginábamos que nuestra candidata contaría con los votos del Partido Popular. El pasado viernes ella misma nos aseguró que no había cerrado pactos. Si su verdadera intención era quedarse en la oposición, como así nos lo transmitió, en el momento en el que el PP le otorgó sus votos, ella tuvo la oportunidad de renunciar. Por desgracia, no fue la opción que Charo Urquiza escogió”.

La agrupación local del Psoe de San Vicente tienen previsto reunirse este martes para pedir formalmente el cese de Urquiza.

Sorpresa relativa

Por su parte, África Álvarez ha reconocido en Cope que el viernes Urquiza le comunicó que iba a presentar su candidatura a la alcaldía, algo que le resultó sorprendente al ser la única concejala del Psoe. “En ese momento le dije lo que podía ocurrir y ella me comunicó que eso no dependía de ella y que si le votaban era una opción válida”.

Para Álvarez todo lo que ha ocurrido se ha hecho sin transparencia y no va a ser bueno para el municipio. “Si no quiere gobernar con nosotros que hagan un pacto. Eso hubiese sido democrático, pero esto no tiene ningún sentido.

Sobre un posible pacto con los socialistas para gobernar en mayoría a partir de ahora, Álvarez no ha querido aclarar cuál va a ser su decisión. “No es momento de hablar de eso”.