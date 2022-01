Primer ataque del lobo en este 2022

La organización agraria ASAJA Cantabria ha denunciado el incremento de los ataques de lobo a la ganadería tras haberse registrado el primer ataque del año solo tres días después de empezar el 2022.Ha tenido lugar en en Soto, Hermandad de Campoo de Suso.

Según señala la organización, dos yeguas de 15 meses y dos años han sido halladas "muertas y con los huesos al descubierto" tras el ataque, una de ellas "a tan solo 350 metros del núcleo urbano del pueblo".

ASAJA achaca el aumento de los ataques de lobo a la reciente inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), que impide establecer controles de la población lobera para buscar su "equilibrio" con la ganadería.

El colectivo ha denunciado la situación que se está viviendo en el mundo rural "por decisiones que no tienen en cuenta a los ganaderos", y ha alertado del "abandono que se está llevando a cabo por parte de los políticos españoles, que están mirando hacia otro lado".

"Si la situación no cambia y no se actúa para frenar el descontrol de esta especie, muchos ganaderos perderán a sus animales, su forma de vida, y la población no podrá comer y alimentarse", ha advertido.

Por último, ASAJA ha insistido en el "descontrol" de la especie, de la que asegura que "no se conocen datos" porque el último censo se realizó en España entre 2012 y 2014.

Sin embargo, "los ganaderos que viven en el campo y no en un ministerio en Madrid podemos confirmar que este número ha aumentado: atacan al ganado, lo matan, y los animales que sobreviven quedan traumatizados o asustados, de manera que se producen más abortos y una menor productividad", ha concluido.