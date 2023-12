El nuevo Obispo de Santander no viene a quedarse de brazos cruzados. "Hay ganas de Dios"

El nuevo obispo de Santander, Arturo Ros, asegura, tras una semana en el cargo, que la prioridad de su mandato será que las personas "sean felices" y señala, que ante los problemas, no tiene "intención" de quedarse "de brazos cruzados sin hacer nada". Espera que la diócesis sea como una familia donde “nadie se sienta excluido”.

"Las puertas no deben estar cerradas nunca", ha señalado Ros, quien ha subrayado, en varias ocasiones, que su objetivo como obispo de Santander es que "la gente sea feliz".

Además, ha aprovechado para mandar un mensaje de Navidad, en el que ha pedido que se "aproveche el tiempo" para "acercarnos a las personas". "Si lo hacemos todos a la vez, cambia Cantabria en 24 horas", ha asegurado.

Sobre el estado de la fe en la región, ha opinado que dar "un veredicto a los cinco días sería un error", pero ha afirmado que "no tiene intención" de quedarse "de brazos cruzados sin hacer nada". "Intuyo que hay ganas de Dios", ha asegurado el obispo, que aprecia "esperanza y deseos" en la sociedad cántabra, aunque ha advertido del descenso de las vocaciones.

Por ello, ha señalado, tratará en sus primeros meses de "conocer curas", "gente" o "grabar nombres" para identificar qué acciones puede implantar la Diócesis. Entre estas acciones, preguntado por el fin del Año Jubilar Lebaniego, ha indicado que no tiene definido qué hacer, pero ha prometido darle "todo el impulso posible a esta última etapa".

En cuanto a otras preocupaciones, ha precisado que le preocupa "lo esencial", es decir, que las personas "tengan trabajo y vivan con dignidad"; el derecho a la vida, la violencia doméstica, el maltrato a las mujeres, o el "respeto a la integridad de cada ciudadano".

Bendecir a las parejas homosexuales

Preguntado por la decisión del Papa Francisco de que los sacerdotes puedan bendecir a las parejas homosexuales, ha indicado que él no pide "el DNI" antes de dar una bendición. "No podemos condicionar nunca la presencia de Dios en la vida de las personas, sea a modo de bendición o sea del modo de que sea, no tendría sentido", ha observado.

"No hay nadie pidiendo en la puerta credenciales de cristianos creyentes que cumplen fielmente la doctrina de la iglesia, porque entonces, nos quedaríamos solos", ha dicho.