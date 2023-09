Luciana vino a trabajar como limpiadora en un hotel pero nada más llegar la metieron en un club

Cuando Luciana sonríe se le ilumina la cara. Es una sonrisa amplia que contagia felicidad, pero que durante mucho tiempo ha estado oculta. Una sonrisa que las mafias de la explotación sexual le robaron y que Nueva Vida ha conseguido devolverle.

Luciana llegó a España desde Brasil hace unos años. Una amiga del pueblo en el que vivía le habló de un buen trabajo en un hotel de Portugal. Ella, con dos hijas a su cargo y con serios problemas económicos, vio en esta oferta laboral un buen futuro y decidió aceptar tras dejar a sus hijas con su hermana.

La primera sorpresa de Luciana llegó cuando en vez de llegar a Portugal, aterrizó en Bilbao. No conocía nada de Europa y por supuesto no hablaba español. Nada más aterrizar, su amiga cogió un taxi para llevarla al hotel en el que iba a trabajar como limpiadora. Tras entrar y presentarle a la encargada, la amiga, con la excusa de ir a pagar el taxi, desapareció. Luciana no volvió a saber de ella.

Aquel día comenzó un infierno que se prolongó durante más de un año.

La encargada condujo a Luciana a una habitación y le llevó la ropa con la que iba a trabajar. “Esto no es un uniforme para trabajar como limpiadora” dijo Luciana al ver los zapatos de tacón y la ropa sexy que le había proporcionado la encargada. “Tú no vas a trabajar de limpiadora. Vas a trabajar con hombres a los que tendrás que hacer todo lo que te pidan” le contestó.

Eran jornadas sin descanso porque en cualquier momento podía sonar el timbre que le indicaba que tenía que atender a un cliente. Jornadas en las que las amenazas, si no hacía lo que los clientes le pedían, la aterrorizaban y paralizaban.

Durante los meses que Luciana trabajó en ese club vio cosas terribles. “Llegaron a vender a una niña de 14 años a un cliente alemán”. Su vida era tan insoportable que intentó quitarse la vida, pero tras impedirlo la encargada, esta la amenazó con matar a sus hijas si no seguía acostándose con los clientes. “Estaba convencida de que nunca saldría de allí si no era muerta”.

CAMPAÑA DE NUEVA VIDA

El 23 de septiembre es el ‘Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas’. Una jornada que sirve para recordar que en el mundo – y también aquí, en España y en Cantabria-, existen todavía miles de personas que son esclavizadas sexualmente.

La explotación sexual es la forma más común de explotación que existe en la actualidad (59%), seguida del trabajo forzado (34%). De las 564 víctimas de explotación sexual liberadas en 2022 por los CFSE, el 95% eran mujeres y niñas, según datos del último informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio de Interior. Y es que, aunque pueda parecer una realidad ajena a nuestra sociedad, hasta 96 personas en riesgo de explotación sexual fueron identificadas en Cantabria el pasado año. Por tanto, Nueva Vida considera necesario seguir poniendo el foco en la existencia de demanda, “en el consumidor de prostitución que ha de saber qué es lo que hay realmente detrás de esa ‘oferta’: violencia contra la mujer, consumo forzado de drogas, exclusión social, enfermedades, en definitiva, explotación sexual…”, recuerda Julio David García, gerente de la entidad.

Así, el mensaje central de la campaña vuelve a dirigirse a los consumidores de prostitución e incidir en la pregunta: “Cuando compras, ¿sabes lo que pagas?”.

España es el primer país de Europa en consumo de prostitución y el tercero a nivel mundial, según datos de la ONU, de ahí que otro de los objetivos de esta iniciativa de sensibilización sea subrayar que: “Sin demanda, no hay trata”. Petición de adhesión a casi 300 ayuntamientos y otras instituciones.

El objetivo es promover su exhibición en espacios públicos y contribuir así al aumento de la concienciación sobre esta problemática, ya que además de Cantabria, el programa de Atención Integral a la Mujer Prostituida y la iniciativa No+Trata que lidera Nueva Vida está presente en Bizkaia, Baleares, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Otra manera de impulsar el apoyo institucional será a través de las reuniones emprendidas durante estas próximas semanas por el presidente de Nueva Vida, Julio García, con distintos organismos oficiales. Como resultado de esta ronda de contactos, representantes de la Fiscalía en Cantabria visitarán en los próximos días los recursos de acogida de los que dispone la entidad. Y es que, cabe recordar que Nueva Vida cuenta con uno de los pocos recursos especializados para madres víctimas de trata sexual con hijos/as menores existentes en Cantabria, desde donde el año pasado se brindó una atención integral a 6 niños y niñas.

Entre las acciones previstas, el martes 19 de septiembre se celebrará un evento en el Parlamento de Cantabria, en el que, ante autoridades y representantes políticos, se leerá un manifiesto que este año pone el acento en la cada vez más difícil separación de la trata o la explotación sexual de la pornografía, y de cómo internet ha multiplicado de forma exponencial las oportunidades de explotadores y agresores, por ser además un escenario habitual hoy día de captación de víctimas. Para el sábado 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, se ha convocado una concentración ciudadana en la plaza del Ayuntamiento de Santander a las 12.00 horas.