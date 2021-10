Lourdes Rodao y Silvia Gómez Ríos, primeras víctimas de ETA en comparecer en el Parlamento

Este jueves 7 de octubre arrancan en el Parlamento de Cantabria las primeras comparecencias sobre la proposición de Ley de Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo.

A propuesta de Vox, se comenzará con la intervención, ante la comisión de Presidencia, Interior y Justicia y Acción Exterior, de Lourdes Rodao viuda del brigada del Ejército de Tierra Luis Conde de La Cruz, asesinado por ETA el 22 de septiembre de 2008 en Santoña.

Lourdes y su marido pasaban unos días de vacaciones en la residencia militar Virgen del Puerto cuando la banda terrorista hizo estallar un coche bomba a la entrada de las instalaciones. “Fue uncaos total. En un momento de lucidez yo le dije a mi marido que en vez de salir a la calle era mejor ir hacia la puerta de atrás del cuartel. Sin embargo, nos obligaron a salir y cuando mi marido abrió la puerta, el coche estalló y un trozo de metralla se le clavó en la carótida” contó Lourdes a Cope.





En esta primera jornada, también comparecerá Silvia Gómez Ríos, hija del matrimonio muerto en el atentado cometido en Santander el 19 de febrero de 1992.Aquella tarde, el etarra Iñaki Rekarte, apostado en una esquina de La Albericia, esperaba el paso de un convoy policial para accionar el mando a distancia y detonar la bomba que además de a Eutimio Gómez y Julia Ríos, mató a Antonio Ricondo.





"Recuerdo con horror la llegada a casa, fue como un latigazo. Una vecina me invitó a pasar a su casa donde ya estaba mi hermano Jesús que me preguntaba qué pasaba y yo no sabía que decirle” recordó Silvia en una entrevista en Cope.

Vox ha invitado también a Jesús Laínz, licenciado en Derecho y escritor; al presidente de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo, Francisco Javier Rodríguez; al fundador y presidente de Voces contra el Terrorismo, José Alcaráz, y a Josu Puelles, hermano de Eduardo Puelles, inspector del Cuerpo Nacional de Policía asesinado por ETA el 19 de junio de 2009.

Las comparecencias seguirán los días 8, 14, 19 y 20 de octubre; además de los días 4 y 11 de noviembre con la presencia del resto de comparecientes solicitados por los distintos grupos de la Cámara.

