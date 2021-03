Los hosteleros del Cantábrico paran 10 minutos para volver a denunciar la crisis que atraviesan

Los hosteleros han calificado de "insuficiente" el paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para sectores afectados aprobado por el Gobierno la semana pasada y consideran que hay "corregirlo" para tratar de salvar el mayor número empresas, tras haber cerrado ya cerca de 100.000 bares y restaurantes por la crisis del coronavirus en toda España.

Hosteleros de Galicia, Asturias, País Vasco y Cantabria han parado durante 10 minutos este mediodía para volver a denunciar la grave situación que vive el sector y reclamar acciones que les permitan seguir trabajando.

Los cierres perimetrales durante el puente de San José y la Semana Santa van a generar pérdidas cercanas al 20% ha denunciado el presidente de la Asociación de Hosteleros de Cantabria, Ángel Cuevas.

Para intentar mantener y reflotar los negocios, las autoridades deberían terminar con los cierres perimetrales, autorizar el cierre de los locales más tarde y aumentar los aforos nunca por debajo del 50%. “Todo lo que no este alineado con estas peticiones es jugar a dar pérdidas” lamenta Cuevas.Retrasar el toque de queda a las 23:00 y permitir que los locales cierren media hora antes , a las 22:30, es algo que los hosteleros venían reclamando desde hace tiempo pero es, según ellos, una medida insuficiente si no va acompañada de las otras dos.

Los hosteleros han recordado con este parón de 10 minutos “para no hacer más daño a las cajas de los negocios” el año de cierres que arrancó con el estado de alarma y posterior confinamiento.

En Cantabria son ya muchos los locales que han bajado la persiana y otros muchos los que no la van a volver a abrir cuando la situación vuelva a la normalidad.