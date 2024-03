La llamada desesperada de un madre sin noticias de su hijo desde el 12 de febrero: "Todo se arregla"

Gonzalo lleva desaparecido desde el 12 de febrero, “son muchos días sin tener noticias de él”, cuenta en COPE Cantabria Lucía, su madre. Una madre que sabe lo que es que su hijo se vaya de casa. “No es la primera vez, la anterior fueron cinco días hasta que lo encontré, pero esto es demasiado”, reconoce preocupada.

Gonzalo, 15 años, metro setenta de estatura, delgado, pelo moreno corto y ojos marrones, desapareció en Maliaño. La última vez que lo vieron, según cuenta su madre, fue recientemente en Astillero, pero “lo he estado buscando con unas amigas y no he dado con él”.





En todo este tiempo, la madre ha comunicado en cinco ocasiones a la Guardia Civil dónde podría encontrarse, pero “no están haciendo mucho y cuando hacen no lo hacen bien”, se lamenta Lucía.

En una ocasión, se les escapó cuando lo tenían agarrado por la chaqueta y en otra, al acudir a buscarlo con las luces y sirenas “mi hijo se volvió a escapar”.

Lucía achaca en esta ocasión el motivo de su marcha a una discusión que ambos tuvieron la víspera de su desaparición y a tener que cumplir una orden de ingreso en un centro de menores durante seis meses. “Seis meses pasan pronto y mejor esto que estar en la calle” asegura la madre de Gonzalo.

Ella sospecha que su hijo está con un amigo con quien se marchó el día de la desaparición. “Es mayor que Gonzalo, tiene 19 años y se fueron en coche. Se lo conté a la Guardia Civil, pero nada”.

Lucía recuerda que su hijo “se torció” cuando tenía 13 años. “Empezó a andar con malas compañías. Yo me tiraba todo el día trabajando y no me daba cuenta en lo que se estaba metiendo” se lamenta.

Ahora, Lucía confía en que su hijo recapacite y vuelva a casa. “Todo tiene arreglo”, le dice a través de COPE. También manda un mensaje a quien le esté manteniendo en secreto. “No está haciendo ningún bien. Ni para el niño, ni para la familia”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

DELITO

El artículo 224 del Código Penal regula el delito de inducción del menor al abandono del domicilio. Castiga al que indujere a un menor de edad o a una persona con discapacidad, necesitada de especial protección, a que abandone el domicilio familiar, o lugar donde resida.

La pena que se puede imponer a quienes cometieran este delito puede ir de los seis meses a los dos años de cárcel.