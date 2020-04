José Ceballos: "Dije que no al Barça. Para mí jugar en el Racing era lo máximo y estaba muy cómodo en casa"

Hablar de José María Ceballos es hablar de una leyenda viva del Racing. El de Pámanes (52 años) es el jugador que más veces ha vestido la camiseta verdiblanca en los más de 105 años de historia racinguista, 460. Durante 14 campañas (9 de ellas en Primera, 4 en Segunda y 1 en Segunda B entre 1989 y 2003) fue el defensor de la portería cántabra, y solo en la última temporada y media cedió la titularidad al internacional belga Erwin Lemmens. El confinamiento durante esta crisis sanitaria es una buena razón para echar la vista atrás y destacar la extraordinaria trayectoria de Ceballos en el Racing.

En una entrevista en Cope Cantabria con Jaime del Olmo, muestra su satisfacción por ocupar el primer puesto de esa maravillosa clasificación: "Para mí es un orgullo poder decir que solo vestí la camiseta del Racing siendo profesional". Y eso que tuvo muchas oportunidades de cambiar de aires, la principal la que le llegó del Barça: "Sí pude fichar por el Barcelona. Dije que no porque estaba muy cómodo en casa; el Racing era un club que estaba creciendo, competíamos en mitad de tabla, me sentía apreciado y no tuve necesidad de irme; para mí lo máximo era jugar en el Racing".

Si tiene que destacar sus mayores alegrías, José lo tiene muy claro: "Los ascensos. Vivi aquel de Segunda B a Segunda en Getafe, pero el del Espanyol fue brutal, tremendo... Luego en la historia hubo otros partidos importantes, Uefas, el ascenso contra el Atlético de Madrid, pero contra el Espanyol fue el mayor lleno de El Sardinero; había mucha gente de pie detras de las porterias, en las escaleras, en los muros... Recuerdo que estaba mi padre y me contaba que en los últimos 10 minutos del partido había más gente en los vomitorios que sentados porque no podían ver el final por la tensión. Un gol nos echaba al traste el ascenso...".

En el otro lado de la balanza, cualquiera podría pensar que su encontronazo, literal, con el árbitro Prados García (en un partido contra el Zaragoza en el año 2000) donde simuló una agresión del portero tras expulsarle instantes antes, sería el momento más amargo y doloroso de su trayectoria. ¿Recordarlo le provocan sarpullidos? "No, no... para nada, no. En su momento fue un disgusto tremendo, enorme, pero como todo en la vida; después te das cuenta de que hay cosas más importantes. Además, con el tiempo pude hablar con él y está arreglado. Cosas del futbol, cosas que pasan...”.

CEBALLOS DURANTE EL CORONAVIRUS

José Ceballos vive desde hace 25 años en Loredo junto a su familia; tiene dos hijas de 22 y 20 años, y un hijo de 13. El estar encerrado en casa tiene sus inconvenientes, pero no se queja demasiado: "El confinamiento se lleva como se puede. Soy de los afortunados que tienen casa con jardín, y con el buen tiempo siempre tienes algo que hacer en él".

Y entre tarea y tarea, ¿cómo se relaja? ¿En qué momento puede evadirse de la actual situación? "Cuando me siento a ver la tele, me encanta ver las etapas del Tour de la época de Perico Delgado, Induráin... Me hace sentir jóven; también veo finales del Mundial, partidos de otros años...”