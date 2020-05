Jordi Figueras:"Visto lo visto, los entrenos individualizados serán más seguros que correr ahora por la calle"

Jordi Figueras es el segundo capitán del Racing. Llegó de la mano de Chuti Molina al principio del mercado veraniego del año pasado, y pronto se convirtió por su experiencia en uno de los pesos pesados del vestuario verdiblanco. Logró ser el jefe de la defensa, a pesar de las lesiones que le hicieron perderse varios partidos el año pasado. Pero se consiguió el objetivo del ascenso, y con todo el ánimo del mundo arrancó esta temporada en Segunda, donde desde el principio las cosas fueron torcidas. Tres entrenadores, Ania, Parralo, y por último José Luis Oltra trataron de reconducir la situación; sí es cierto que con Oltra, los resultados comenzaron a encauzarse. El parón por el estado de alarma llegó tras un triunfo vital en Soria contra el Numancia, situando la permanencia a 7 puntos, con 33 por disputar en 11 jornadas.

En principio, si no hay sorpresas de útima hora, la plantilla y cuerpo técnico del Racing se someterá a las pruebas del Covid-19, para 48 horas después iniciar de forma escalonada el regreso a los entrenamientos en La Albericia, y reanudar la competición aproximadamente en mes y medio, a mediados de junio. De todo ello hemos hablado este lunes con Jordi, en una entrevista realizada por Jaime del Olmo en "Herrera en Cope" de Cope Cantabria.

. Vamos con el tema de la idoneidad de volver a la competición o no. Hace dos semanas hablamos con Oltra, y ya dejó entrever que el camino de Fali podía ser seguido por otros futbolistas, sin descartar plantes en algunos jugadores del Racing. Dos días después, Iván Crespo lo corroboró, diciendo que el fútbol no es esencial viendo las necesidades de test de otras profesiones que están en primera línea. Esa misma tarde-noche conocimos vuestro comunicado. ¿Hubo unanimidad para fimarlo el 100% de la plantilla?

Tal y como os comentó Iván y el míster, esa misma tarde antes de emitir el comunicado tuvimos una reunión entre nosotros para hablar un poco de todo, todas las semanas nos vemos un par de veces o tres, y ese día al final de la reunión tocamos el tema del comunicado. Nos parecía lo más lógico mostrar nuestra postura. Hubo unanimidad total, el 100% de la plantilla estaba de acuerdo; es mas, dijimos que si alguno no lo estaba que lo dijera, que no pasaba nada, que cada uno tiene su opinión y era libre de pensar o decir lo que quisiera. Todos corroboramos que ese era nuestro pensamiento.

¿La directiva lo sabía o ni siquiera se lo planteásteis? Porque el comunicado no lo firma el Racing, sino la plantilla y cuerpo técnico del Racing...

Sí, sí, sí... Nosotros cuando ya tenemos el comunicado redactado y pensado, llamamos al club para informarles de que íbamos a sacarlo, firmado por jugadores, cuerpo técnico y quienes forman parte en el día a día de la plantilla. Les preguntamos si ellos querían también entrar o formar parte del comunicado, y ellos evidentemente no nos dijeron ni que sí ni que no, se mantuvieron al margen. No nos dijeron que no lo hiciéramos, y tampoco nos apoyaron. Fue un poco mantenerse al margen, imagino que por respeto.

. Uno podría pensar que a raiz de vuestra declaración, más compañeros de otros clubes os iban a acompañar, pero salvo contadas excepciones individuales, nadie ha seguido vuestro ejemplo. ¿Os habéis sentido solos o faltos de solidaridad por parte del fútbol profesional?

No, sinceramente, no. Nosotros no lo hicimos con la intención de que la gente nos siguiera o no. Simplemente quisimos mostrar nuestra opinión, dejando claros los puntos que queríamos, como que nuestra primera inteción era jugar y acabar la temporada. Si te mereces subir o bajar, lo haces habiendo jugado todo. Ahora han pasado casi dos semanas desde el comunicado y la situación ha mejorado mucho, pero en ese momento estaba habiendo muchos fallecidos y contagiados diariamente. A día de hoy seguimos escuchando que hay muchos sanitarios y policías que no tienen acceso a esos test, y se están dejando la piel para salvar las vidas de los demás. Nosotros, en ese momento, no sabíamos ni por el Ministerio de Sanidad ni por nadie cuándo volveríamos a entrenar, y veíamos poco ético o inapropiado hacernos esos test cuando verdaderamente no sabíamos sí íbamos a entrenar otra vez.

. El jueves, si no hay sorpresas, os someteréis a los test, vosotros y el cuerpo técnico. Nosotros hemos repetido una y otra vez que no os negábais a ello, sino que simplemente mostrábais vuestro rechazo, pero que lo haríais para no perjudicar al club. A pesar de todo, ¿teméis que desde fuera vean este hecho como un fracaso de la plantilla del Racing, como que íbais de boquilla pero que al final íbais a hacer lo mismo que el resto?

No, no tememos nada porque en ningún momento nos negamos a hacer esos test. Es más, dijimos que si los tuviéramos que hacer lo haríamos porque nosotros nos debemos al Racing. El club envuelve muchas cosas, hay mucha gente pendiente que vive por y para el Racing; muchos trabajadores, aficionados, el mismo club... y nosotros lo que no podemos hacer es ir en contra del club. No queremos hacer nada que perjudique al Racing, sus aficionados, a todos los trabajadores que hay alrededor del club. Si tenemos que hacernos los test, porque así nos lo dice nuestra empresa, evidentemente lo vamos a hacer.

. Suena coherente...

Lo que sí me gustaría remarcar es que parece que algunos periodistas, o no se han enterado muy bien, o no se han querido enterar, o han querido llevarlo a su terreno. Personalmente no me parece bien porque han querido hacer ver unos pensamientos, o unos actos, que en ningún momento hemos querido hacer o decir. El comunicado era claro al respecto.

. ¿Tenéis miedo a la vuelta a los entrenamientos, aunque sean individualizados?

Bueno, los entrenamientos individualizados es lo mismo que salir a la calle a correr, o incluso más seguro porque habrá menos gente. Visto lo visto, yo he salido estos dos días a correr por la calle y te cruzas con uno, te cruzas con otro... y a veces es imposible mantener la distancia. Estando 24 o 25 jugadores en los 2 campos que tenemos en La Albericia, y en grupos reducidos para correr de 2 en 2, o de 3 en 3, no sé cómo va a ser, ahora mismo no tenemos miedo. Yo lo que siempre he dicho y defendido, y lo sigo haciendo, es que el problema va a ser la vuelta a los entrenamientos grupales. Porque el fútbol, al igual que el rugby o el baloncesto, es un deporte de contacto...

. ¿Seguís en contra de las concentraciones en un hotel durante uno o dos meses?

Sí, sí, totalmente. El equipo en eso sí que es claro. Ya te digo que para mí eso es inviable, sobre todo para la gente que tiene familia y vive con ella. Tiene mucho riesgo.