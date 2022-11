"Mi hermano el sábado estaba bien. Sacó a Silver y luego se fue a dar un paseo"

Martín Fyrla Ruiz lleva desaparecido desde el pasado sábado 12 de noviembre. Aquella mañana, según ha contado su hermano Adrián en La Linterna, salió temprano a sacar a pasear a su perro y después dijo que se iba a dar un paseo. Salió con lo puesto, no se llevó nada.

Cada día que pasa, las posibilidades de encontrarlo con vida son cada vez menores y la familia es consciente de ello. A pesar de esto, van a seguir buscándolo "hasta que encontremos lo que tenemos que encontrar" asegura Adrián.

De lo que sí está seguro Adrián es que su hermano no se tiró por el acantilado, "ya que no hubiera salido vivo de allí" apunta. Las zapatillas y la sudadera encontradas en la zona de la costa de Cueto donde se le busca llevan a la familia a pensar que se metió al agua a nadar. "El 99% es obvio lo que ha pasado. Queda un 1%, pero hasta que no veamos lo que hay que ver ya sea dentro o fuera del mar, no vamos a saber"

La angustia se acrecienta con el paso del tiempo y la espera es angustiosa. Una espera que las malas condiciones del mar estos días han venido a complicar mucho más. La policía ha informado a la familia que hasta dentro de tres o cuatro días no se van a poder retomar las tareas de búsqueda.

Martín Fyrla tiene 23 años, mide 1'80 cm, es de complexión delgada y tiene pelo largo y perilla. En el momento de la desaparición llevaba un pantalón rojo, una sudadera gris oscura y unas zapatillas azules y amarillas. Sudadera y zapatillas que la policía ha encontrado cerca de los acantilados de Cueto en Santander.