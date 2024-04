El futuro de la sanidad pasa por la investigación, también en atención primaria

En Cantabria los problemas más acuciantes de la sanidad pública son los de las listas de espera y los problemas para encontrar médicos de atención primaria que puedan cubrir bajas, vacaciones o incluso hacerse con el puesto de médico rural.

A diciembre de 2023, eran 18.505 los pacientes en lista para operaciones no urgentes, que son un 20 por ciento más respecto a doce meses antes, cuando había algo más de 15.300 personas pendientes de pasar por quirófano. La tasa de enfermos en espera de ser intervenidos por millar de ciudadanos es de 32,35 en la región, la más alta de España.

La demora media en la comunidad autónoma es de 173 días, 19 más en términos interanuales y el segundo periodo más elevado de todo el país. Datos que, según el consejero de Salud, han ido mejorando en estos primeros meses de 2024.

La falta de médicos de atención primaria para cubrir vacaciones o bajas son el otro gran problema de la región, sobre todo en pequeños municipios rurales, algunos de los cuales llevan cerrados varios meses por falta de médico.

INVESTIGACIÓN

En COPE analizamos la situación de la sanidad en España, pero en este punto, nos detenemos en otra parte importante de la sanidad: la investigación. Marcos López Hoyos, director científico del centro de investigaciónIDIVAL, tiene claro que la investigación es esencial para el presente y futuro de la medicina y la sanidad. “Cada vez son más los estudios que demuestran que una investigación clínica redunda en una buena práctica clínica”.

Pero la investigación no solo hay que enfocarla al método poyata, el típico investigador de bata blanca en un laboratorio. “Investigar es plantearte cualquier pregunta a resolver en práctica clínica aplicando el método científico. Y esto redunda en la calidad de la asistencia que prestamos a nuestros pacientes”, asegura el doctor López Hoyos.

Una investigación también necesaria en la atención primaria, en donde en muchas ocasiones la presión asistencial del día a día hace dejar de lado esta importante pata de la medicina y la sanidad. “Uno de los parámetros que miden un buen centro sanitario es el número de médicos de atención primaria o de enfermería que se dedican a la investigación” recuerda el director científico de IDIVAL.

COHORTE CANTABRIA

Cohorte Cantabria es un estudio único y pionero en España que permitirá avanzar en el conocimiento de las enfermedades. Se recogen datos de salud y muestras de voluntarios que serán la clave para el progreso de la medicina de precisión y establecer estrategias de salud en la región.

34.500 personas forman parte ya del mayor proyecto de investigación sanitaria en Europa. El objetivo este año es llegar a los 50.000 voluntarios que se pueden inscribir en la web https://cohortecantabria.com. Los únicos requisitos tener entre 40 y 70 años y ser residente en Cantabria.

El objetivo principal es aportar conocimiento sobre los principales determinantes de salud y enfermedad en nuestra región. Para ello, se toman muestras de sangre e información sanitaria y socio-demográfica de los voluntarios a los que se le hará un seguimiento médico continuado por parte de los investigadores del proyecto.

"No es un estudio de salud, para eso está el servicio cántabro de salud y la asistencia sanitaria, los voluntarios de este proyecto están en un proyecto de investigación y sus muestras y datos son fundamentales y esperamos que en los próximos años los resultados de Cohorte sirvan para tomar medidas de salud en nuestro entorno, pero no es un análisis ad hoc para cada una de las personas que participan. El objetivo es investigar, no atender o hacer una asistencia sanitaria" asegura Marcos López Hoyos.