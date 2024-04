Faltan plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida: "Quédate con mi discapacidad"

En Santander existen más de 370 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, pocas según los usuarios que denuncian además el poco respeto del resto de conductores a la hora de dejarlas libres. “Raro es el día en el que no me la encuentro ocupada” denuncia Mariete, usuaria de una de estas plazas ubicada cerca del colegio de su hija.

Muestra de este enfado es el añadido que alguien ha colocado a una de las señales azules que indican la existencia de estas plazas de aparcamiento. "Si te quedas con mi plaza, quédate también con mi discapacidad".

"Si te quedas con mi plaza, quédate también con mi discapacidad"





Denuncia este colectivo además que mientras en otras comunidades las personas con tarjeta azul, para aparcar en este tipo de plazas, pueden aparcar en otras zonas de aparcamiento limitado o incluso carga y descarga, en Santander no tienen esta posibilidad. “Aquí si no aparcas en las plazas señalizadas para personas con movilidad reducida, puedes aparcar en zona OLA un máximo de cuatro horas, pero pagando. Esto no ocurre en otras capitales. La normativa es una vergüenza”.

Estos usuarios ponen como ejemplo Madrid, donde pueden aparcar en cualquier zona, incluso en las reguladas, sin tener que pagar.

REFORMADAS

El Ayuntamiento de Santander está modificando estas plazas de aparcamiento disponibles en zona OLA para personas con movilidad reducida. Modificaciones que se están llevando a cabo en cumplimiento a la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Santander dispone de 370 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y el objetivo es ir modificando las mismas paulatinamente hasta conseguir que todas ellas cumplan con los requisitos exigidos en la norma.

Los afectados denuncian la necesidad de más plazas para personas con movilidad reducida





Entre ellos, se establece que deben ubicarse lo más próximas a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales accesibles, preferentemente en superficies horizontales o de escasa pendiente, garantizando el acceso de forma autónoma, exenta de obstáculos y segura y deben tener una anchura mínima de paso hasta la calzada de 1,20 metros y la plaza como tal una dimensión mínima de 5 metros de longitud por 2,20 de ancho.

Además, como novedad, la ley incluye en su artículo 25, respecto a las condiciones generales para el mobiliario urbano, que este no debe invadir el itinerario peatonal accesible.