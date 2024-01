Los dos policías que evitaron un trágico desenlace en La Marga: "La empatía y paciencia son claves"

La Policía Nacional cumple 200 años de vida. Su labor encomiable a lo largo de esta trayectoria ha supuesto que el orden y la seguridadimpere en nuestras calles. Pero hay situaciones en las que la sangre fría y la calma son fundamentales para solucionar problemáticas graves que ponen en riesgo la integridad de una persona.

Este fue el caso que tuvieron que atajar recientemente en Santander, concretamente en el puente de La Marga, la pareja de agentes formada por Sergio y Jesús. Llevan 6 años trabajando juntos, y la conexión que mantienen hace que puedan solventar casos donde la tensión podría provocar un desenlace fatal; en la noche del jueves 18 de enero, una mujer tuvo que ser rescatada en una situación límite que bien pudo acabar con su vida. El buen hacer de los dos agentes fue determinante para que la historia tuviera final feliz.

Jesús y Sergio estuvieron como invitados este martes 23 de enero en los estudios de COPE Cantabria. Relataron este caso, y otras situaciones vividas tras su amplia experiencia en el cuerpo nacional de la policía. Puedes escuchar la entrevista en "Herrera en Cope" pinchando debajo de la fotografía .

SITUACIÓN LÍMITE:

En este caso reciente que puso a prueba su habilidad para calmar a la mujer que atravesaba por un momento de crisis, los agentes valoran mucho "la formación y los años de experiencia en la calle. Eso te da tablas. En una situación tan límite lo más importante y más difícil es conectar con esa persona para que hable contigo, para que desista, o te puedas acercar poco a poco y convencerla de que no vaya a más. La empatía y la paciencia son las cualidades más importantes en este tipo de intervenciones".

"La situación se vive con mucha adrenalina; es una situación de mucha responsabilidad, y con la suerte de que el desenlace que tuvo el caso desemboca en mucha alegría, porque ayudar a la gente es lo mejor que nos puede pasar en este trabajo".

¿CÓMO DIFERENCIAR LOS CASOS?

Para un policía es clave cómo distinguir si una llamada realmente necesita una intervención urgenteo si, por el contrario, se trata de un caso donde el ciudadano, por así decirlo, quiere simplemente llamar la atención. Jesús lo tiene claro, no hay que suponer nada de antemano: "La clave está en tratarlo todo como si fuera real; todo tiene la misma importancia. Una intervención no sabes cómo se va a desencadenar; a veces vas a algo que parece rutinario y es todo lo contrario...".

Por tanto, uno de los factores vitales para saber cómo actuar en cada caso es "la psicología; es una de las habilidades más importantes, porque así puedes solucionar cualquier tipo de actuación, mejor o peor, porque esto es la calle, que tiene sus normas y no puedes garantizarte nada. Pero la formación y experiencia es fundamental".

¿TIENEN MIEDO?

Los policías son seres humanos, como todos nosotros. La valentía en todos los integrantes del cuerpo es algo innato, aunque eso no quiere decir que haya momentos puntuales donde el temor a que haya algún imprevisto obligue a tomar precauciones para evitar riesgos: "No se puede decir que no tengas miedo... El miedo a veces te protege y te hace estar más alerta, como en intervenciones donde haya algún arma blanca, donde hay que tirar de experiencia; y luego sobre todo la unión, porque al final no somos un binomio que está en la calle; la gente nos ve en un coche pero somos un equipo; el apoyarnos unos a otros, en la sala y en la calle, es muy importante".

Jesús hace un breve balance de su trabajo llevado a cabo en la capital de Cantabria: "En 6 años de experiencia ves de todo; Santander es una ciudad muy segura, pero ves de todo...Las situaciones que más me cuestan gestionar a nivel personal, siendo padre, son las que están involucrados menores; Lo otro es apretar los dientes y tirar para adelante... No creo que haya ahora más conflictividad que en otros años. Al ser una ciudad pequeña y tranquila tenemos una delincuencia habitual, robos en comercios... no es especializada como en Madrid, con casos de butrones por ejemplo. Aquí, para entendernos, es más solucionar casos de pueblo".

CARIÑO DE LA GENTE:

No hay que obviar que, sobre todo a raíz de la intervención directa de la Policía Nacional y la Guardia Civil hace unos años en Cataluña, la institución policial se ha ganado, aún más si cabe, el cariño mayoritario de la ciudadanía española: "Desde hace muchos años, la Policía Nacional siempre ha sido una de las instituciones más valoradas, y eso hace nuestro trabajo más fácil; lo ves en la calle. La gente nos cuida bien, se les alegra la cara cuando nos ven. Nuestra única misión es que se sientan seguras y estén atendidas",

"Somos un servicio de emergencia al ciudadano, en el que cualquier persona que necesite cualquier tipo de ayuda llama al 091 y ahí los operadores de sala, que son igual de importantes que nosotros, nos coordinan y vamos a donde nos digan. No hay nada preestablecido, podemos acudir a cualquier caso y lugar. Es aleatorio y, como decimos, somos buenos en todo, especialistas en nada".