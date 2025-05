Se cumplen 25 años desde que el primer ciudadano de Cantabria llegó a tocar el cielo: "Me tocó a mí..."

Juan Carlos González no tenía pensado convertirse en leyenda. Pero lo hizo. Tenía 47 años cuando se plantó en la cumbre del Everest, el techo del mundo. Era el 27 de mayo del año 2000 y desde aquel día, su historia está escrita con mayúsculas en el montañismo cántabro. “Lo primero que me vino a la cabeza fue mi familia, toda esa gente que me había empujado sin saberlo hasta allí”, rememora con la voz serena pero vibrante.

Llegar a la cima tuvo su precio. El frío extremo le costó varias falanges en ambas manos. Aun así, lo volvería a hacer sin dudarlo. “Sabes que te puede pasar. Pero tú siempre crees que le pasa a otros. Esta vez fui yo… y lo asumo”.

Por aquel entonces, no existía la logística de hoy. Nada de GPS en la muñeca ni predicciones al milímetro. “Era otro mundo. Más difícil, más puro, más salvaje. Y por eso, más emocionante”, dice.

Juan Carlos en el Himalaya

Una decisión que cambió su rumbo

Lo curioso es que él ni siquiera se había planteado hacer cima. Se unió a una expedición con la idea de conocer el campo base, ver el Everest desde abajo. Pero una vez allí… algo se encendió. “Me vi bien. Me movía como los demás, incluso mejor. Así que pensé: ¿por qué no? No tenía el objetivo, pero el objetivo me encontró a mí”.

Días de aclimatación, noches heladas, pasos lentos y firmes. Y una cima que llegó. Esa cima le abrió el cielo y le giró la vida. Hoy, con 73 años, echa la vista atrás sin nostalgia, pero con emoción. “Todo aquello me marcó. Me enseñó a mirar distinto. A ser distinto”.

Después vinieron otras montañas, nuevas aventuras… y otra manera de vivir. Juan Carlos tuvo que aprender a hacer todo con menos dedos, pero con más corazón. Y siguió. Trabajando. Viviendo. Caminando. Porque rendirse nunca estuvo en sus planes.

Un regreso 25 años después, sin cumbre pero con alma

Este 2025 ha querido rendirse homenaje. A su manera. Y ha vuelto al Himalaya. No para hacer cima, sino para abrazar aquel recuerdo. Ha recorrido un trekking exigente por la cara sur del Everest, alcanzando tres puntos por encima de los 5.000 metros. “Era mi forma de decir gracias. De reencontrarme con ese Juan Carlos que subió en el 2000 y decirle que todo valió la pena”.

En su mochila no llevaba piolets ni crampones. Llevaba memoria. Respeto. Y esa calma que solo dan los años y las experiencias profundas. “Estar allí otra vez, mirar la montaña de frente, fue muy potente. No me hizo falta coronarla. Yo ya había hecho mi cima”.

Ahora, sigue en la montaña. Busca emociones. Acumula recuerdos. “Todo lo que viví allá arriba me enseñó a valorar cada paso. Y eso no se olvida”.

Hoy, en este Día del Everest, su historia es más que una cima conquistada. Es la de un hombre que soñó, se atrevió, sufrió… y siguió adelante. Un cántabro que desde Castro Urdiales escribió una página épica. Que a sus 73 años sigue andando. Que sigue inspirando.

Y que nos recuerda, con cada paso, que hay montañas que se suben con las piernas… y otras con el alma.