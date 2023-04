Ciudadanos denuncia en el juzgado el caso de "las dos Marías"

El portavoz de Ciudadanos (CS) Félix Álvarez, ha solicitado esta mañana, en los Juzgados de Las Salesas, que se investigue si la ex consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, y a la ex secretaria general de Economía, María González, pudieron cometer algún delito, tras la adjudicación, a ambas, de dos puestos de trabajo de nivel 28, con un sueldo de 55.000 euros al año para toda la vida.

“Vengo a pedirle a la justicia que haga lo que no ha querido hacer el Gobierno de Cantabria, que no es otra cosa que investigar”. Así se ha expresado, el portavoz de Ciudadanos a las puertas del Juzgado, que considera que “este asunto moralmente no tiene un pase, huele mal y será el juez el que decida si existen delitos”.

Álvarez ha explicado que el pasado 9 de mayo de 2022, hace casi un año, llevó al Parlamento de Cantabria este asunto más conocido como el “Caso de las Marías” y los “Sueldos Nescafé”.

Durante este tiempo se han sucedido tres interpelaciones, tres mociones, varias preguntas orales, y varias comparecencias en el Pleno del Parlamento, así como petición de información, preguntas con respuesta escrita, y un informe, que el propio Álvarez, entregó a la actual consejera de Economía, Ana Belén Álvarez, y que envió a la consejera de Presidencia, Paula Fernández, sin que nada de esto valiera para nada, según Álvarez, “porque no se ha hecho nada al respecto”.

“El Gobierno de la transparencia no ha querido iniciar una investigación sobre este asunto para que se resolvieran las dudas más que razonables, sobre si María Sánchez y María González, impulsaron una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la consejería que ellas dirigían, y se fabricaron, dos puestos de trabajo, de nivel 28, a 55.000 euros al año para toda la vida”, ha denunciado Álvarez que señala que “los indicios son aplastantes”.

El portavoz de Ciudadanos ha aclarado que se crearon dos nuevas jefaturas, una del Área de Fiscalización y otra para una nueva Unidad de Eficiencia y Modernización. “Se convocó el concurso de méritos, se redactaron los propios para estas nuevas jefaturas, que, casualmente, coincidían como anillo al dedo con la trayectoria profesional de estas señoras, y se adjudicaron los dos puestos”.

Álvarez ha denunciado que tanto el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla como el vicepresidente, Pablo Zuloaga, llevan un año de excusas y ocultando información. “El gobierno de la transparencia, actuó como siempre, de manera opaca y sospechosa e ignoraron el informe que les envié motivo por el cual registré de nuevo en el Parlamento de Cantabria a mediados de enero, 21 preguntas volviendo a pedir la información que me seguían negando, sin obtener respuesta”, ha aclarado Álvarez, que recuerda que “tanto el PSOE como el PRC, me contestaron entonces con chulería desde la tribuna del Parlamento que si creía que se había vulnerado la ley que fuera a la justicia, y aquí estoy”, ha concluido el portavoz de la formación liberal, que considera que el Gobierno no da información porque creen que estas señoras la han liado.