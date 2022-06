El Centro Botín presenta una variada agenda de actividades para este mes de julio

El Centro Botín ha presentado para el próximo mes de julio una programación variada que invita a disfrutar del verano a través del cine, el arte y la música, incluyéndose propuestas novedosas y sorprendentes como la instalación inmersiva “Bajo el azul profundo”, una actividad creativa participativa del estudio artístico Ghadea.

Esta actividad se desarrollará entre el 14 y el 24 de julio, en diversas sesiones entre las 18.00 y las 20.00 h, con acceso gratuito previa retirada de la entrada. Inspirada en la exposición de Ellen Gallagher con Edgar Cleijne, ofrece la oportunidad de disfrutar de las profundidades del océano sin mojarse, siendo tan solo necesario dejarse llevar con libertad y querer explorar este refugio marino único

Esta exposición también inspira “Ballena de tiza y carbón”, una iniciativa en la que se creará una ballena gigante a partir de la mandíbula de cetáceo cedida por el Museo Marítimo del Cantábrico para esta muestra. Guiada por el ilustrador Adri Santiago, esta actividad creativa participativa es de acceso gratuito, previa retirada de entrada. Organizada en sesiones de 30 minutos de duración, los días 5, 6 y 7 de julio de 11.30 a 13.00 horas y de 18.00 a 19.30 horas.





Otra oportunidad perfecta para disfrutar de los exteriores del Centro Botín será “Punto de lectura”, una actividad gratuita en la que aprovechar el verano disfrutando de la lectura al aire libre y activar la imaginación y la empatía bajo los rayos del sol. Los lunes, miércoles y viernes de julio y agosto, de 12:00 a 14:00 horas, y los martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas (excepto festivos), en los Jardines de Pereda.

Actividades en las exposiciones

La muestra de Ellen Gallagher con Edgar Cleijne acogerá una nueva cita de “Arte y meditación”, una actividad con la que vivir un momento de íntima conexión con las obras expuestas antes de que el Centro Botín abra sus puertas al resto de sus visitantes. Esta experiencia estará guiada por la profesora de yoga y meditación Cristina Paz.

A estas actividades con las que los asistentes se acercarán al trabajo de Ellen Gallagher y Edgar Cleijne se suma el encuentro con la curadora, investigadora y gestora cultura María PTQK, previsto el 20 de julio a las 19.30 horas, al que le seguirá una visita libre a la exposición para disfrutar de ella a través de una nueva mirada. También la visita-experiencia para familias “Bajo la piel del océano”, una actividad que tendrá lugar el 22 de julio a las 18:30 horas.

En la sala de exposiciones de la primera planta abrirá sus puertas al público el próximo 25 de julio la exposición “Juan Muñoz: Dibujos 1982 – 2000”, la primera retrospectiva de la obra dibujística del escultor español, que podrá visitarse en el Centro Botín hasta el 16 de octubre.



Actividades en torno al cine y la música

Un año más vuelve el mejor “Cine de verano”. Será los martes de julio y agosto, a las 21:50 horas en el auditorio del Centro Botín, cuando se proyectará una selección de largometrajes de diferentes nacionalidades, todos ellos en versión original subtitulada y precedidos de una breve actividad para el desarrollo de la creatividad que dirigirá el realizador y productor audiovisual Nacho Solana. Las películas previstas para el mes de julio, que se disfrutarán de manera simultánea y con acceso gratuito por la pantalla exterior, son Nomadland, el 5 de julio; Emma, el 12 de julio; y El padre, el 19 de julio.

También está prevista una nueva cita del ciclo “Música Abierta. Momentos Alhambra” de la mano de The Skatalites, que se celebrará el 16 de julio a las 21:00 horas.

Por último, “Conciertos para familias” correrá a cargo de La Chica Charcos & The Katiuskas Band, que estrenan en exclusiva en Cantabria, el 21 de julio a las 20.00 horas, su nuevo espectáculo de música en directo.

Curso de verano con la Universidad de Cantabria

Un año más, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), el Centro Botín organiza “La percepción y los sentidos: neurociencia y artes al servicio de la creatividad”, que se desarrollará del 11 al 15 de julio en horario de mañana.

Dentro de esta formación, el Centro Botín también ha organizado una sesión abierta para el público general en la que disfrutar de la música, y también entender el porqué de este disfrute. El 15 de julio, a las 20:00 horas, la neurobióloga Mara Dierssen, directora del curso, y su grupo de rock From Lost to the River, desvelarán en “Neurodesconcierto: música y neurociencia de la mano” por qué la música provoca emociones y su papel en el desarrollo de la creatividad.